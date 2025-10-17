　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／淫男長相曝！「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害

▲台中一間摩鐵今年初傳出傳播妹暴斃，竟是遭同行王姓男子餵毒性侵。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名王男以「滴管餵毒」傳播妹，更在摩鐵內性侵女子，結果A女因服用藥物過量暴斃死亡。死者多年好友說，A女當時曾跟同事求救說「不曉得喝到什麼酒」，身體不舒服，結果竟死亡。王男以類似手法對多名傳播妹下藥，受害人少說5人，甚至有人因為無意識，不知道自己遭侵犯、偷拍，被警方通知後才知道此事，嚴重受創。

據悉，王男（43歲）是台中人，自稱是山線某宮廟總幹事，被挖出多張身著宮廟背心照片，相當活躍。檢警追查，王男跟死者A女在今年2月以12小時2萬元代價相約喝酒作樂，竟邀約使用毒咖啡包，趁A女意識不清之際，逼迫A女口交、強制性交，甚至拿手機錄影。

▲▼王敏智,迷姦傳播妹。（圖／記者許權毅攝）

▲王男被揭露，是一名宮廟總幹事，下藥迷姦不是第一次。（圖／民眾提供）

隔月，再度也相同價格要約女子飲酒作樂，結果王男為了確保A女意識不清，竟以「滴管餵毒」強逼女子施用毒咖啡包，再進行性侵犯行，結果A女疑因服藥過量無呼吸心跳，王男沒馬上叫救護車，等到事發後數小時才跟櫃檯人員求救，涉案重大遭收押禁見。

A女好友回想，A女在事發當天曾經傳訊息給同事求救，稱自己「身體不舒服，不曉得喝到什麼酒，頭感覺暈眩，整個身體也沒有力氣。」結果再致電，就都沒有回應，再聽到就是死亡消息，相當震驚。

A女死亡後，消息在圈內傳開，許多友人、同事替A女抱不平，20多人在網上揭露王男惡行，有許多人看見王男長相後，立刻聯想到曾經碰過王男，且王男手法一貫如此，受害者傳播小姐們指出，王男習慣相約在該間摩鐵飲酒，或是在酒店消費再帶小姐出場到該摩鐵。

▲▼王敏智,迷姦傳播妹。（圖／記者許權毅攝）

▲有傳播小姐說自己坐過王男的台，王男偷偷在杯子內放白粉，不讓自己倒掉。（圖／民眾提供）

據對話截圖顯示，有傳播小姐想起自己「坐過他的台」，王男在酒杯內放入白白的粉末，不讓自己倒掉，後來被幹部放入黑名單；另名傳播業者說，王男迷姦自己的小姐，同樣是一慣手法，把人帶至該摩鐵，「醒來時人就已經在隔壁房間」。

A女多年好友說，王男手機被警方查到大量迷姦照片影片，甚至有被害人不曉得自己有遭受侵犯，直到去做筆錄才知道此事，受到嚴重創傷。

▲▼王敏智,迷姦傳播妹。（圖／記者許權毅攝）

▲死者約20多名友人在網路搜集被害人資料，結果竟然至少5人遇過，甚至有人不知道自己被迷姦拍片過，是警察找來才知情。（圖／民眾提供）

「坐他的台就會神智不清！」有傳播小姐發現，只要坐過王男的台，就會出現神智不清情況，王男還會自稱自己是摩鐵老闆，或是利用話術誆騙，導致傳播小姐上當，結果遭偷偷下藥。

A女好友強調，很多人在檢討被害者，稱為何「赴約2次」等等，但是死者並不曉得第一次有遭迷姦，還是王男手機遭搜出影像，事情才曝光。好友說：「如果都知道被傷害了，誰還會再去第二次？」

本案經檢方偵結後，認定檢方王男涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死、藥事法等罪嫌重大，先前起訴在案，全案預計由國民法官審理，但因涉及性侵案件，為不公開審理。王男近日羈押期滿，遭法院延長羈押2月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化市值15億「1.7噸K他命」工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

背包客快閃！黑市大頭目走私加熱菸　千萬貨全被法院沒收銷毀

彰化縣府週報「處長突心肌梗塞」　超級團隊現場聯手成功搶命

說女部屬「穿比基尼露刺青」！性平女講師涉性騷記過...喊冤被打臉

獨／淫男長相曝！「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害

酒駕4犯男搬出「台積電工程」求情　被法官打臉

燒成全黑廢鐵畫面曝！馬公電動機車突起火　居民急提水桶撲滅

10個月新車遭颱風吹垮棚架壓爛　停車場喊「天災不賠」被打臉了

新北樹林警備員疑洩密幫詐團　屏檢聲押禁見獲准

快訊／彭文正輸了！「論文門」大戰5年　張惇涵、張文蘭一審無罪

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

彰化市值15億「1.7噸K他命」工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

背包客快閃！黑市大頭目走私加熱菸　千萬貨全被法院沒收銷毀

彰化縣府週報「處長突心肌梗塞」　超級團隊現場聯手成功搶命

說女部屬「穿比基尼露刺青」！性平女講師涉性騷記過...喊冤被打臉

獨／淫男長相曝！「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害

酒駕4犯男搬出「台積電工程」求情　被法官打臉

燒成全黑廢鐵畫面曝！馬公電動機車突起火　居民急提水桶撲滅

10個月新車遭颱風吹垮棚架壓爛　停車場喊「天災不賠」被打臉了

新北樹林警備員疑洩密幫詐團　屏檢聲押禁見獲准

快訊／彭文正輸了！「論文門」大戰5年　張惇涵、張文蘭一審無罪

彰化市值15億「1.7噸K他命」工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

男友求歡被拒「當場發飆提分手」！6千塊導火線曝 陳天仁：莫名其妙

薛茲爾狂締紀錄！相隔6年再度季後賽奪勝　史上第4位41歲以上勝投

《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

洋基主砲賈吉右肘免開刀　明年開季可全力出賽

鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

92歲素珠阿姨曬近照！「老娘我還很好喔」氣色絕佳網狂喊：好想你

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

【超暖風扇哥】高舉電風扇幫周圍觀眾狂送涼風XD

社會熱門新聞

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

快訊／昨才通報失蹤！台鐵內灣支線17歲少年倒臥鐵軌亡

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡

高院法官遭亞塞拜然遣返　法官協會：遺憾

樹林警涉助詐團查165帳戶　遭屏東地院裁定收押

軍人偷鞋猥褻　女乘客嚇壞

八卦山新地標「快到靠北」　2人慘斷手斷腳

即／新北男墜社區中庭　頭部重創送醫不治

國中生被撞飛5米！　「駕駛逃逸」爸爸淚求畫面

小六童玩躲避球遭重摔骨折　法院判同學賠83萬

更多熱門

相關新聞

恐怖脫褲男法官請回原因曝　還附帶一條件

恐怖脫褲男法官請回原因曝　還附帶一條件

北市1名徐姓男子前天（14日）深夜，當街拉扯1位陌生女子，還半脫自己長褲「露鳥」意圖不軌，幸好熱心路人及時上前阻止，徐男涉犯公然猥褻等罪嫌被送辦，台北地檢署訊後聲押，台北地院今（16日）裁定徐男請回，但即日起到明年（2026年）1月31日止，每周五晚間6點到9點間，須向派出所報到1次，以防居無定所不到案。

NONO涉性侵判刑2年6月　上訴二審首度開庭現身

NONO涉性侵判刑2年6月　上訴二審首度開庭現身

工會揭北車人力不足「巡邏次數減少」　台鐵：成立安全聯防網

工會揭北車人力不足「巡邏次數減少」　台鐵：成立安全聯防網

中國博士生下藥性侵多女　最重無期徒刑

中國博士生下藥性侵多女　最重無期徒刑

鐵警火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼

鐵警火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼

關鍵字：

滴管餵毒傳播妹迷姦小姐暴斃毒品毒咖啡包性侵強姦

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面