獨／淫男長相曝！「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害

▲台中一間摩鐵今年初傳出傳播妹暴斃，竟是遭同行王姓男子餵毒性侵。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名王男以「滴管餵毒」傳播妹，更在摩鐵內性侵女子，結果A女因服用藥物過量暴斃死亡。死者多年好友說，A女當時曾跟同事求救說「不曉得喝到什麼酒」，身體不舒服，結果竟死亡。王男以類似手法對多名傳播妹下藥，受害人少說5人，甚至有人因為無意識，不知道自己遭侵犯、偷拍，被警方通知後才知道此事，嚴重受創。

據悉，王男（43歲）是台中人，自稱是山線某宮廟總幹事，被挖出多張身著宮廟背心照片，相當活躍。檢警追查，王男跟死者A女在今年2月以12小時2萬元代價相約喝酒作樂，竟邀約使用毒咖啡包，趁A女意識不清之際，逼迫A女口交、強制性交，甚至拿手機錄影。

▲王男被揭露，是一名宮廟總幹事，下藥迷姦不是第一次。（圖／民眾提供）



隔月，再度也相同價格要約女子飲酒作樂，結果王男為了確保A女意識不清，竟以「滴管餵毒」強逼女子施用毒咖啡包，再進行性侵犯行，結果A女疑因服藥過量無呼吸心跳，王男沒馬上叫救護車，等到事發後數小時才跟櫃檯人員求救，涉案重大遭收押禁見。

A女好友回想，A女在事發當天曾經傳訊息給同事求救，稱自己「身體不舒服，不曉得喝到什麼酒，頭感覺暈眩，整個身體也沒有力氣。」結果再致電，就都沒有回應，再聽到就是死亡消息，相當震驚。

A女死亡後，消息在圈內傳開，許多友人、同事替A女抱不平，20多人在網上揭露王男惡行，有許多人看見王男長相後，立刻聯想到曾經碰過王男，且王男手法一貫如此，受害者傳播小姐們指出，王男習慣相約在該間摩鐵飲酒，或是在酒店消費再帶小姐出場到該摩鐵。

▲有傳播小姐說自己坐過王男的台，王男偷偷在杯子內放白粉，不讓自己倒掉。（圖／民眾提供）



據對話截圖顯示，有傳播小姐想起自己「坐過他的台」，王男在酒杯內放入白白的粉末，不讓自己倒掉，後來被幹部放入黑名單；另名傳播業者說，王男迷姦自己的小姐，同樣是一慣手法，把人帶至該摩鐵，「醒來時人就已經在隔壁房間」。

A女多年好友說，王男手機被警方查到大量迷姦照片影片，甚至有被害人不曉得自己有遭受侵犯，直到去做筆錄才知道此事，受到嚴重創傷。

▲死者約20多名友人在網路搜集被害人資料，結果竟然至少5人遇過，甚至有人不知道自己被迷姦拍片過，是警察找來才知情。（圖／民眾提供）



「坐他的台就會神智不清！」有傳播小姐發現，只要坐過王男的台，就會出現神智不清情況，王男還會自稱自己是摩鐵老闆，或是利用話術誆騙，導致傳播小姐上當，結果遭偷偷下藥。

A女好友強調，很多人在檢討被害者，稱為何「赴約2次」等等，但是死者並不曉得第一次有遭迷姦，還是王男手機遭搜出影像，事情才曝光。好友說：「如果都知道被傷害了，誰還會再去第二次？」

本案經檢方偵結後，認定檢方王男涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死、藥事法等罪嫌重大，先前起訴在案，全案預計由國民法官審理，但因涉及性侵案件，為不公開審理。王男近日羈押期滿，遭法院延長羈押2月。