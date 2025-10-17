差1秒遭撞飛！她戴耳機「沒發現電車狂叭」　保全伸手一撈救命

▲在千鈞一髮之際，保全伸手把女子拉回來。（圖／翻攝X@UlasimKayseri）

記者吳美依／綜合報導

土耳其開塞利（Kayseri）發生驚險事件，一名女子試圖穿越電車軌道時，疑似因為戴著耳機，未能察覺周遭環境，差點就被迎面而來的電車撞上，所幸在千鈞一髮之際，被保全及時拉開而脫險。

根據開塞利運輸公司（Kayseri Ulaşım A.Ş.）14日公布的監視器畫面，女子起初站在軌道旁使用手機，抬頭之後看向右方，便以為可以安全通行，卻忘了確認左方來車，甚至沒有察覺電車對自己狂按喇叭，依然邁開腳步往前走去。

Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu.… pic.twitter.com/PLFtarJkw5 — Kayseri Ulaşım A.Ş. (@UlasimKayseri) October 14, 2025

就在此時，站在女子左側的保全阿克斯（Ayhan Akkis）驚覺不對勁，立刻伸長手臂把人拉回來，儘管讓她失去重心、踉蹌跌倒，卻因此躲過一場更嚴重的意外。

事件曝光後，阿克斯也因為「成功執行職務並展現責任感與人道精神的卓越典範」，獲頒感謝狀表揚。開塞利運輸公司也提醒所有乘客，穿越軌道時應該更加謹慎，「請務必使用行天橋或地下道，橫越時確認左右來車，並且記住戴耳機會讓您聽不見周圍的聲音。」