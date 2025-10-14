　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國電動車降價出口　導致全球陷入「EV通縮」

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

▲大陸的電動車工廠。（圖／路透社）

文／中央社

中國純電動車（EV）產能過剩、內需不足，企業致力於降價和出口，導致「EV通縮」逐漸波及全球純電動車市場。像是特斯拉近期將美國主力車型的最低價格調降了1成，日產汽車在日本2026年主力純電動車的定價也比舊款更低。

日經中文網14日報導，特斯拉（Tesla）7日在美國等地調降了2款主力車型的價格。其中，其入門款之一的「Model Y」最低價降至3萬9990美元（約新台幣123萬元），比原先最低價降價5000美元。但減少了電池容量，續航里程縮短1成。

美國9月底結束7500美元的電動車減稅優惠，以Model Y為代表的暢銷車型價格實際上漲了2成，特斯拉立即投放低價車型，以抑制客戶流失。但宣布降價當天，特斯拉的股價下跌4%。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前一直表示有意推出3萬美元以下的低價位汽車。

▼停放在比利時布魯日的大量新車。（圖／路透社）

▲▼汽車,電動車,進口汽車,歐洲,停放在比利時布魯日的汽車。（圖／路透社）

然而，報導指出，美中貿易戰將使成本削減存在局限性。特斯拉生產電池和馬達所需的稀土大部分從中國進口。中國為了在與美國的關稅談判中占據優勢，正在加強對稀土生產的管理。

除了特斯拉，美國通用汽車（General Motors）和福特汽車（Ford Motor）也計劃分階段降低電動車價格，兩家車廠都計劃推出3萬美元以下的新款電動車。

即使是純電動車普及率在已開發國家中較低的日本，也在推進降價。日產（Nissan）汽車8日宣布，全面改良的主力EV「LEAF」，標準車款在日本的建議售價約519萬日圓（約新台幣105萬元），比舊款還低6萬日圓。

報導指出，在日本，加劇降價壓力的是比亞迪等中國企業。中國電動車企為了開拓日本市場，展開價格攻勢，9月，比亞迪將在日本熱銷的電動車一度降價50萬至117萬日圓。

報導還提及，全球電動車價格的下降，也與中國廠商在車用電池市場提升實力有關。全球市占率最高的中國電池巨頭寧德時代，將與歐洲斯特蘭蒂斯（Stellantis）汽車集團攜手投資電池工廠。

▲▼汽車,電動車,進口汽車,歐洲,停放在比利時布魯日的汽車。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級
黃金瘋漲！　台銀黃金王子示警「短線已超買」
賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純：尊重中央黨部
新竹死亡車禍！　骨科主任慘死
藏壽司慘遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對準嘴巴灌」影片瘋傳
官員突退救災群組　花蓮縣府回應了
全裸騎YouBike！右手摸下體　誇張畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

糖尿病男剪趾甲破皮「失去10根腳趾」　醫嘆：相鄰部位迅速潰爛

中國電動車降價出口　導致全球陷入「EV通縮」

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

85度C關閉大陸多家門市　10多年老店也收攤

陸藝術家為女兒打造幻想童話王國　人體蜈蚣...三面女童惹議

吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

郝龍斌推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端：還是要官方對官方

又漲了！金價首次站上4130美元　陸買家嘆：購買計畫跟不上漲幅

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

糖尿病男剪趾甲破皮「失去10根腳趾」　醫嘆：相鄰部位迅速潰爛

中國電動車降價出口　導致全球陷入「EV通縮」

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

85度C關閉大陸多家門市　10多年老店也收攤

陸藝術家為女兒打造幻想童話王國　人體蜈蚣...三面女童惹議

吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

郝龍斌推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端：還是要官方對官方

又漲了！金價首次站上4130美元　陸買家嘆：購買計畫跟不上漲幅

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級」

PCB金居大股東2天狠賣1950張　套現逾4億元

花生豆腐店女工遭攪拌機捲入　全身燙傷+截指成重殘！負責人判刑

超商APP涉違法廣告「加熱菸」　國健署移送調查最重罰2500萬

手機照片全是她！14歲男學生狂刺學姐50刀　疑暗戀被拒萌殺機

二審賠更多！周玉蔻脫口「中天是紅媒」、狂批蔡衍明　判賠320萬

長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

【玩哏玩到立法院】李坤城見王世堅上台「委員可以從從容容」

大陸熱門新聞

陸商務部回應美加徵100％關稅：打，奉陪到底；談，大門敞開

快訊／再出招！　陸商務部：制裁韓華海洋株式會社5家美國子公司

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸 網驚：是劇毒短尾蝮蛇

川普威脅100％關稅　學者：大陸摸透了他的底牌

陸客泰國旅遊被強迫購物　導遊威脅：讓你回不了中國！

中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

宗馥莉辭娃哈哈董座　親叔叔：水軍害了她

陸藝術家為女兒打造幻想童話王國 人體蜈蚣...三面女童惹議

金價首上4130美元！買家：計畫跟不上漲幅

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

郝推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

更多熱門

相關新聞

中國「充電站」數量是加油站的3倍

中國「充電站」數量是加油站的3倍

中國新能源車普及速度驚人，官方最新數據顯示，截至2025年8月底，全中國已建成全球規模最大、服務能力最強的電動車充電網絡，充電設施總量達1734.8萬個，相當於每5輛新能源車配備2個充電樁，規模穩居世界第一。

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

特斯拉「Model Y新長續航後驅」大陸現身

特斯拉「Model Y新長續航後驅」大陸現身

傳台灣Nissan也評估導入美規車

傳台灣Nissan也評估導入美規車

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手

關鍵字：

EV通縮EV電動車電車

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面瘋傳

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面