中國電動車降價出口　導致全球陷入「EV通縮」

▲大陸的電動車工廠。（圖／路透社）



文／中央社

中國純電動車（EV）產能過剩、內需不足，企業致力於降價和出口，導致「EV通縮」逐漸波及全球純電動車市場。像是特斯拉近期將美國主力車型的最低價格調降了1成，日產汽車在日本2026年主力純電動車的定價也比舊款更低。

日經中文網14日報導，特斯拉（Tesla）7日在美國等地調降了2款主力車型的價格。其中，其入門款之一的「Model Y」最低價降至3萬9990美元（約新台幣123萬元），比原先最低價降價5000美元。但減少了電池容量，續航里程縮短1成。

美國9月底結束7500美元的電動車減稅優惠，以Model Y為代表的暢銷車型價格實際上漲了2成，特斯拉立即投放低價車型，以抑制客戶流失。但宣布降價當天，特斯拉的股價下跌4%。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前一直表示有意推出3萬美元以下的低價位汽車。

▼停放在比利時布魯日的大量新車。（圖／路透社）



然而，報導指出，美中貿易戰將使成本削減存在局限性。特斯拉生產電池和馬達所需的稀土大部分從中國進口。中國為了在與美國的關稅談判中占據優勢，正在加強對稀土生產的管理。

除了特斯拉，美國通用汽車（General Motors）和福特汽車（Ford Motor）也計劃分階段降低電動車價格，兩家車廠都計劃推出3萬美元以下的新款電動車。

即使是純電動車普及率在已開發國家中較低的日本，也在推進降價。日產（Nissan）汽車8日宣布，全面改良的主力EV「LEAF」，標準車款在日本的建議售價約519萬日圓（約新台幣105萬元），比舊款還低6萬日圓。

報導指出，在日本，加劇降價壓力的是比亞迪等中國企業。中國電動車企為了開拓日本市場，展開價格攻勢，9月，比亞迪將在日本熱銷的電動車一度降價50萬至117萬日圓。

報導還提及，全球電動車價格的下降，也與中國廠商在車用電池市場提升實力有關。全球市占率最高的中國電池巨頭寧德時代，將與歐洲斯特蘭蒂斯（Stellantis）汽車集團攜手投資電池工廠。