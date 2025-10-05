　
國際

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

▲電梯。（示意圖／Pexels）

▲佩琳搭乘電梯上班，沒想到電梯鋼纜突然斷裂，導致車廂墜落重摔。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

土耳其梅爾辛省塔爾蘇斯（Tarsus）地區驚傳電梯意外，一名27歲女子佩琳．奇格（Pelin Kıyga）不幸喪生。她墜亡前的監視畫面近日曝光，丈夫戈克汗．奇格（Gökhan Kıyga）衝上樓救妻的瞬間，令人心碎。

事件發生於9月30日早晨，地點位於塔爾蘇斯阿爾泰勒拉爾社區（Altaylılar Mahallesi）的一棟公寓。市政府員工佩琳準備出門上班，並從7樓搭乘電梯，不過電梯向下至2樓時突然發生故障。她隨即致電丈夫求助，戈克汗立刻從樓梯衝上來嘗試協助。

沒想到，在救援過程中鋼纜突然斷裂，電梯車廂瞬間墜落至地面，造成劇烈衝擊。救援人員趕抵現場後，將重傷的佩琳救出並送醫急救，但佩琳仍因傷重不治。

據了解，已婚並育有一子的佩琳，經司法相驗後遺體安葬於塔爾蘇斯南方公墓。監視器畫面顯示，當電梯卡住的時候，戈克汗與鄰居合力嘗試救援，不料鋼纜斷裂導致轎廂墜落。畫面中可見戈克汗驚慌失措、衝下樓梯奔向事故現場的畫面。

目前，塔爾蘇斯檢察署已展開正式調查，相關技術鑑定工作仍在進行中。

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台
莊人祥證實罹胃癌
YTR情侶檔戀愛10年求婚成功！
高雄驚傳血案　男子遭剪刀刺慘死

旗津深夜驚魂！45歲張姓女子於3日凌晨4時許，因身體不適走進高雄市鼓山分局旗津分駐所求助，表示自己招不到計程車，急需返回飯店取藥。警方見狀立刻通報119，並細心攙扶安置。不料在等待救護車到場期間，張女突然暈倒，所幸員警第一時間查看情況，並配合即刻趕抵的119救護人員，成功將她送醫救治。

土耳其電梯意外女子悲劇

