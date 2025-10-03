80萬YTR耳機掉到水溝「打1999專線請人撿」挨轟濫用！兩派吵翻

▲豪豪打1999協助撿耳機。（圖／翻攝自豪豪IG）



記者施怡妏／綜合報導

擁有80萬訂閱的大胃王YouTuber「吃貨豪豪」，近日因為耳機不慎掉入排水溝，打1999市政專線求助，工作人員不到1小時就即抵達現場，並協助撿回，讓他大讚「好有效率」，但這舉動卻讓不少網友看不下去，認為過度浪費公共資源。對此，百萬網紅Cheap感嘆，「1999就巨嬰專線。」

「吃貨豪豪」日前在Threads發文，耳機不慎掉入路邊水溝，於是撥打1999市政服務專線請求協助，影片中可見，專業人員趴在地上，出動器具將耳機成功取出，豪豪大讚，「打1999不到1小時，耳機就重生了，好有效率。」不過，該篇貼文目前已經被刪除。

影片曝光後，卻引來大批網友質疑，這種私人小事不應動用公共資源，「這種事叫1999也太誇張」、「你不是買不起耳機吧？」「這樣搞下去，以後清潔隊是不是每天都要去撿耳機？」「豪哥真的沒必要麻煩人家，自己撿一下不行嗎？」

但也有網友緩頰，「1999是市民服務專線啊有什麼問題，你打了人家願意處理，有哪裡不對嗎？」「連機車忘記停哪邊都可以請警察幫忙了，這為啥不行？單位願意受理就是代表可以，受理的人都沒說話了」、「1999都沒說不行了，你在喊什麼」。

對此，百萬網紅Cheap認為，1999就是巨嬰專線，只是沒想到政府還有提供撿耳機的服務，同樣的狀況在美國發生，對方可能會懷疑是不是撥錯電話，最後也許只得到一句「自己找水電工處理」，而費用甚至比耳機還貴，因為美國是小政府文化，強調「政府只是服務提供者，不是你老爸。」

相對之下，華人社會則是「大政府」，講白一點就是「巨嬰文化」，不管是天災人禍、股市大跌等等，很多人第一時間都在怪政府，就像孩子遇到事情就找爸媽一樣，「耳機掉了？當然第一反應也是找政府，因為我們的文化就是這樣。」

Cheap進一步指出，台灣民主化之後，政府的權力來自選舉，但華人文化中的「家長式期待」仍在，希望政府像家長提供完善的照顧，「要不然下次就不投給你」，雖然這種體制帶來穩定與高效率，但也可能不夠創新與多元。