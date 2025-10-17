美軍又一將領走人！　南方司令爆「與防長不和」提前退休

▲霍爾西是美國領導作戰司令部的兩位非裔四星上將之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將會在今年底退休，提前離任。霍爾西是美軍中南美洲軍事行動的最高指揮官，他去年11月才上任，但據信他與赫格塞斯之間的緊張關係已持續數周，原因似乎與加勒比海軍事行動有關。

CNN、華盛頓郵報等報導，霍爾西是美國領導作戰司令部的兩位非裔四星上將之一，至今服役37年，過去曾擔任海軍第一航母打擊群指揮官、參謀長聯席會議作戰官，並在2024年11月當上南方司令部司令。南方司令部司令任期通常為3年，但霍爾西上任不到1年就要離任。

霍爾西透過社群平台X發布聲明表示，他將於2025年12月12日從美軍海軍退休，能夠為國家與人民服務、捍衛憲法超過37年，是他的榮幸，但未說明選擇提前退休的原因。赫格塞斯則是感謝霍爾西為國效力數十年，並稱讚霍爾西擁有卓越作戰能力與戰略眼光。

知情人士透露，在霍爾西離任的消息宣布之前，他與赫格塞斯之間的緊張關係持續數周之久。赫格塞斯認為霍爾西在打擊加勒比海販毒分子方面不夠積極迅速，同時抱怨未能獲得足夠的作戰資訊，對他感到越來越失望，希望他下台，但南方司令部擔憂這些行動不合法。

就在10月6日這天，兩人的分歧在五角大廈會議中達到頂點，當時參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也在場。霍爾西在會中提辭職，但遭到擱置，時隔一周過後才正式宣布。

霍爾西即將離任的消息正值川普政府對委內瑞拉採取強硬立場之際，川普政府以打擊毒品販運為由，在加勒比海進行大規模軍事部署，已對委內瑞拉船隻多次發動攻擊，迄今造成至少27人喪命。川普還派出可攜帶核武的B-52戰略轟炸機在委國外海盤旋，甚至暗示可能動用地面部隊攻擊，對委內瑞拉展開史無前例的武力施壓。