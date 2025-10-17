養狗仔、駭客首領今變中共特工　黃國昌嗆：有完沒完啊？

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中央廣播電台一名吳姓工程師涉嫌在央廣官網放置中國五星旗，檢調介入偵辦後，爆出吳與民眾黨主席兼立委黃國昌的對話紀錄，且吳還自稱「黃國昌的人」。黃國昌今（17日）表示，這起事件來自工會的投訴，且在2021年鏡週刊就曾報導過，大酸「自己報導過的東西都忘了？」他還無奈說，自己從養狗仔、駭客首領，現在變中共特工，「有完沒完啊？搞這麼多烏龍笑話，一個基本證據都拿不出來」。

黃國昌說，真的覺得今天早上看到鏡週刊還是鏡傳媒集團又在秀下限，已經不曉得要怎麼形容。為什麼這樣講？第一，來檢舉的是工會，是工會的投訴，內容包括央廣有經費浮濫、核銷不實；第二，央廣有個電台，沒有使用執照竟然在發送。

黃國昌表示，他接受檢舉時一定會查證，這當然要索資。荒謬的是，在查的過程中發現，工會針對相同事件，包括車馬費的紅白單黑箱作業、欺瞞行政院謊稱訊號發送設備有通過驗收卻在沒有執照的情況下多年違法播送，這些檢舉內容其實在2021年鏡週刊全部都報導過。

「我有點搞不清楚，現在精鏡傳媒集團不僅是要編科幻故事，甚至連自己報導過的東西都忘了？」黃國昌說，工會當初跟鏡週刊檢舉過，當成重大案件報導出來，是鏡傳媒發現這是烏龍爆料嗎？

黃國昌說，自己索資過程的文件非常嚴謹，編密件的絕對不會像綠營政治人物一樣，大辣辣把密件內容寫在臉書上。但央廣索資交付的資料，沒有一個是列密件、不是機敏文件，精鏡集團幾年前做了這個報導，但似乎沒有嚇阻作用，搞到幾年後又來他這邊檢舉。

黃國昌直言，鏡傳媒集團現在是為了要抹紅，無所不用其極，「還找一些不曉得哪裡蹦出來的名嘴，說我是中共特工？哇，情節越來越離譜，從養狗仔、駭客首領，現在變中共特工，有完沒完啊？搞這麼多烏龍笑話，一個基本證據都拿不出來」。

至於吳姓工程師怎麼進入央廣？黃國昌說，這題目他應該回答過，「吳姓工程師進入央廣怎麼會跟我有關係，央廣台長是我嗎？怎麼會提出這麼荒謬的問題？跟我黃國昌有什麼關係，現在是民眾黨在執政嗎？連基本事實基礎都沒有」。而是否有所謂阻斷新聞搜尋的行為？黃說，毫無所悉。