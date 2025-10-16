逆轉！女助理稱「性騷指控是誤會」　邱臣遠：面對傷害我選擇原諒

▲民眾黨新竹市代理市長邱臣遠。（資料照／記者李毓康攝）



記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市代理市長邱臣遠被民眾黨前立委賴香伶的巫姓女助理指控性騷，但邱否認後也提告求償新台幣60萬元，不過台北地院今年3月底判邱敗訴，可上訴。但該女助理今（16日）表示，在個人臉書刊載有關對於邱臣遠的指控，造成邱名譽受損，經雙方溝通後，同意指控內容實屬誤會，並於前天達成和解。邱臣遠晚間則發聲明說，面對傷害，他選擇原諒，而對他而言，清白不只是個人的名譽，更代表對家人、夥伴、支持者與市民朋友的交代。

2023年Metoo運動中，邱臣遠被巫女在臉書發文指控性騷，邱臣遠否認並提告求償新台幣60萬元。台北地院今年3月26日認定邱臣遠未能證明巫女的言論不實，請求無理由，判決敗訴，然而邱繼續提出上訴。

該女助理16日在臉書以「聲明啟事」寫道，她於民國2023年6月17日及2023年6月19日，在個人臉書刊載有關對於邱臣遠的指控，造成邱名譽受損，經雙方溝通後，同意上開指控內容實屬誤會，並於2025年10月14日達成和解，由本人於2025年10月17日前刪除上開臉書貼文，並在本人臉書網頁連續刊載本聲明啟事至2027年12月31日止，以回復邱名譽。

邱臣遠晚發聲明回應，「名譽對每個人而言都極為重要。對我來說，家庭與清白的名譽，更是人生中最珍視的事。這兩年來，因遭受不實的性騷擾指控，我與家人承受了極大的壓力與誤解。面對政治攻擊及輿論風波，我選擇相信司法、相信真相」。

邱臣遠說，此案經過完整的法律程序與雙方溝通，該名女助理已於2025年10月14日正式與他達成和解，並於2025年10月16日在其臉書公開聲明，確認當時的指控屬誤會，並刪除當時不實指控的貼文；且刊登啟事以回復他的名譽。「至此，謝謝大家陪我走過這段路」。

邱臣遠表示，面對傷害，他選擇原諒，因為他相信理性與寬容，能化解傷痛，也能讓社會更加團結。對他而言，清白不只是個人的名譽，更代表對家人、夥伴、支持者與市民朋友的交代。「此刻，我希望所有關心這件事的朋友，能與我一同放下過去，把焦點重新放回我們共同關心的新竹市。未來，我會以更加謙卑與專注的心，繼續推動市政、建設城市，讓新竹市成為更溫暖、更進步的幸福家園」。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。