地方 地方焦點

用咖啡洗去黑墾丁陰影！23歲曾莉捷返鄉築夢　讓世界重新愛上恆春

▲曾莉捷沖泡咖啡。（圖／記者陳崑福攝）

▲曾莉捷沖泡咖啡，旁邊是她的媽媽張嘉芬。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

近年來，墾丁的觀光形象屢遭抹黑，「黑墾丁」一詞一度成為網路熱議話題，讓這片南國海角蒙上陰影。23歲的曾莉捷，看著成長的土地被誤解與批評，心裡總有股不捨——「我不希望我的家鄉被世界遺忘，也不想讓人只記得那些負面印象。」這份信念，成為她返鄉開店的起點。今年夏天，在媽媽張嘉芬及爸爸曾添丁的支持下，她在恆春鎮開了一家名為「HARU．恆／春恆咖啡好物店」；潔白的落地窗、淡淡的烘豆香氣，從店裡飄散出來的，不只是咖啡香，更是一份年輕人對故鄉的深情。

▲曾莉捷沖泡咖啡。（圖／記者陳崑福攝）

▼「檸檬西西里」。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▼巴斯克乳酪蛋糕。

▲曾莉捷沖泡咖啡。（圖／記者陳崑福攝）

曾莉捷回憶，高中時期在外地求學，同學總是羨慕她來自「風景如畫的恆春」。但上了大學後，當網路掀起「黑墾丁」風波時，她卻第一次感受到他人對家鄉的偏見。「有人會說那裡又貴又亂，讓我好難過。」她說，正因如此，才更堅定要親手為家鄉做點什麼打破那些印板印象。

▲曾莉捷沖泡咖啡。（圖／記者陳崑福攝）

▲曾莉捷沖泡咖啡。（圖／記者陳崑福攝）

國立成功大學畢業後，她原本也想留在都市工作，起薪三萬多元，看似不錯，但扣除房租、水電與餐費，所剩無幾。母親張嘉芬勸她：「與其為別人打工，不如回來為家鄉努力」，剛好與她心中構想不謀而合，於是返家工作。

▲曾莉捷沖泡咖啡。（圖／記者陳崑福攝）

▲曾莉捷沖泡咖啡。（圖／記者陳崑福攝）

由於她自小就愛喝咖啡。於是母親與爸爸曾添丁鼓勵她從最熟悉的味道出發，開始踏上「築夢咖啡路」。

曾莉捷帶著理想，從北到南拜訪十多位咖啡職人學習，從挑豆、烘豆、烹煮咖啡樣樣親為。她將在地元素融入甜點創作，研發出結合屏東洋蔥與港口茶的「巴斯克乳酪蛋糕」系列，獨特的香氣讓客人驚艷不已。

開店前一個月，她因完美主義壓力暴增，總感覺「好像還沒準備好」在腦海裡盤轉，夜不能眠；但當第一位客人喝下她以水洗紅波旁咖啡豆作為基底，加入在地小農栽種的無籽檸檬，製作而成的檸檬西西里，酸甜清爽的口感非常適合恆春炎熱的天氣的「檸檬西西里」時，露出驚喜笑容說：「沒想到在恆春，也能喝到這麼高品質又平價的咖啡！」那一刻，她紅了眼眶。從此，店裡的熟客愈來愈多，一週固定上門的回客率，成為她繼續努力的動力。

先前，有過韓國、日本旅客路過，被店面整潔明亮的櫥窗吸引，在門口駐足。她主動上前以流利的日語問候，讓旅客們驚喜不已：「沒想到這麼年輕的闆娘會講日語、及英文！」他們進店消費、聊起旅遊景點，最後還承諾回國後要介紹朋友來恆春觀光。

意外的互動，讓她深受感動。「那一刻，我真的覺得自己為家鄉做了一點有意義的事。」她笑著說，接下來計畫在門口掛上「English & 日本語 OK」的牌子，讓更多外國遊客能自在走進來。

在「HARU．恆／春恆咖啡好物店」的午後，陽光穿過玻璃窗，映在木桌上，一杯咖啡、一塊蛋糕，就能讓旅人重新認識恆春。曾莉捷用行動證明，年輕人不只可以返鄉，更能用創意與熱情，為土地注入新的溫度。

「我希望，當人們再提起恆春時，不只是想起墾丁的陽光與沙灘，也能記得這裡，有一杯溫柔的咖啡香及融合在地洋蔥、港口茶創新的巴斯克乳酪蛋糕。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

墾丁恆春咖啡店年輕創業家鄉回鄉曾莉捷

