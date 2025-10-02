恆春建城150週年紀念大戲　明華園《瑯嶠風雲》彩排搶先看

▲《瑯嶠風雲》彩排。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春建城150週年紀念大戲《瑯嶠風雲》，將於10月4日晚間7時在恆春聯福磚窯前草皮登場。明華園戲劇總團今(2)日舉行彩排宣傳，吸引在地鄉親先睹為快，更期待中秋連假正式演出。

《瑯嶠風雲》由藝術總監陳勝福與導演黃致凱聯手製作，執行長陳昭賢擔任製作人，專為恆春建城150週年打造的免費大型戶外史詩戲曲演出，集結明華園戲劇團藝術家族與跨世代、跨領域演員，包括孫翠鳳、陳子豪、潘俊佳、李郁真、吳米娜、晨翎、李京璇、潘汶駿、陳建凱，共同帶來震撼人心的演繹。舞台以北門城牆為次舞台，並特別邀請跨界火舞團隊「即將成真火舞團」合作，結合火舞與特效設計，營造壯闊而沉浸的氛圍，讓觀眾彷彿穿越時空，見證百年前的風雲激盪。

縣長周春米表示，除了慶祝建城外，更應記取前人曾經流血流汗、打拚奮鬥的歷史，同時保存半島在地文化與人文風情，感謝明華園總團運用半島所有的元素，結合專業表演團體，共同打造精彩絕倫的史詩大戲─《瑯嶠風雲》，不分男女老少一起敘說恆春在地的史實故事，讓觀眾可以更了解恆春建城150週年的意義。

全國知名的歌仔戲小生孫翠鳳強調，希望半島居民都能來觀賞這齣戲，看自己的祖先們如何努力拚搏才能讓子孫在此安居樂業，連參演的團員都非常感動，也是「全島一命」的精神所在。

《瑯嶠風雲》劇情以「羅發號事件」、「牡丹社事件」及清廷立縣建城為主軸，交織出族群對立與合作的張力，展現出恆春多元共生的文化樣貌。劇情自1871年琉球船難展開，透過原住民領袖 潘文杰、義士 陳尊賢、義軍 陳福傳 等歷史人物原型，重塑故事，將他們的勇氣與犧牲，勾勒出面對戰爭與命運抉擇的壯烈情節，將歷史的勇氣與犧牲化為當代的土地記憶。

文化處表示，10月4日演出於下午4點開放觀眾進場。當日恆北路部分路段（北門路交叉口至恆東路交叉口）將實施交通管制，建議民眾提前抵達，並留意屏東縣政府文化處官網及粉絲專頁公告的停車與交通資訊，以利行程規劃。