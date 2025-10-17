斬斷普丁金流！　川普宣布：印度保證「停買俄羅斯石油」

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普15日聲稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）已承諾短期內停止購買俄羅斯原油，不僅是新德里的重大外交轉向，也被解讀為切斷普丁戰爭資金來源的關鍵一步。

川普向媒體透露，莫迪已給予「明確保證」將停止採購俄羅斯原油，儘管印度無法「立刻」停止俄油運輸，但此過程很快就會結束。

儘管美印因為俄油問題關係緊張，川普仍稱讚莫迪是「偉大的人」。莫迪上周也透露曾與川普通話，雙方「審視了貿易談判的良好進展」。

不過，印度政府發言人回應，華府表達了深化能源合作的興趣，但相關討論仍在「持續進行中」，「我們一貫的優先要務，是在動盪的能源形勢之下，保障印度消費者的利益。我們的進口政策完全以此目標為導向。」

▲油氣是俄羅斯最大資金來源。（圖／路透）



此外，川普也將矛頭指向北京，「現在我必須讓中國也做同樣的事。」中國政府發言人則表示，他們與世界各國進行的，都是「正常合法的經貿能源合作」

BBC指出，華府尋求對克里姆林宮施加經濟壓力，甚至切斷其資金，藉此結束烏俄戰爭。美國對印度商品課徵高達50%關稅，其中25%就是針對購買俄油和武器的「懲罰性措施」。

原油與天然氣是俄羅斯最大宗的出口產品，主要買家包括中國、印度和土耳其。莫斯科強調能以更低價格提供優質石油，批評限制措施違反自由貿易原則。總統普丁16日也在能源論壇上宣稱，儘管面臨「不公平措施」，俄羅斯仍是全球主要產油國之一。