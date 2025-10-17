　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：與普丁通話取得重大進展　將在匈牙利會面

▲▼美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

普丁美國總統川普（Donald Trump）在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談前，先與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行長時間電話交流。川普表示，此次對話取得重要突破，兩人已敲定將在匈牙利首都布達佩斯會面，目標是尋求俄烏衝突的解決方案。

川普今天透過自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）透露，他與普丁的電話通話持續了兩個多小時，並形容這次交談是漫長且深入的。英國廣播公司（BBC）引述普丁的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）稱此次交流富有建設性，而白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）確認了通話時間的長度。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在社群平台上表示，準備迎接兩國總統的會晤，並稱這是全球和平愛好者的好消息。

川普進一步透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及其他高層官員將於下週與俄方官員展開初步談判，地點尚未確定。他還提到，布達佩斯會談的主要目標之一是探討如何終結俄烏戰爭，並批評這場衝突是「不光彩的」。川普近期在阿拉斯加州與普丁進行了高峰會，但對方仍堅持持續侵略烏克蘭，這讓川普感到更加不滿。

明天，澤倫斯基將在白宮與川普正式會面，並計畫向美國爭取提供射程達1600公里的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。這款武器被視為烏克蘭反擊俄羅斯的關鍵裝備。川普是否能在俄烏衝突中扮演調停者的角色，仍有待觀察。

10/15 全台詐欺最新數據

