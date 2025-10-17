拒簽「五角大廈採訪新規」　50名記者打包走人

▲記者們拒簽五角大廈採訪新規，集體打包走人。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國大約50名記者15日集體交回採訪證，並且撤離五角大廈媒體辦公室，抗議國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）實施的新聞管制新規。《美聯社》形容，此規定把美國軍事記者進一步推離權力核心。

根據赫格塞斯發布的最新規定，記者禁止主動向美軍官員索取未經他批准的任何資訊。15日下午4時截止時間一到，40、50名記者們攜帶書籍、相簿、文件箱、椅子、影印機等辦公用品，集體離開五角大廈，並強調無論辦公桌在哪裡，他們都會持續進行軍事報導。

《大西洋月刊》記者尤塞夫（Nancy Youssef）表示，她自2007年起就在五角大廈設有辦公桌，「這很令人難過，但我也為新聞界團結一致感到驕傲。」NPR記者鮑曼（Tom Bowman）多次收到美軍內部人士提供線報，一些消息與官方說法相互矛盾。他認為，美軍內部許多人都很清楚媒體的角色，「他們知道美國公眾有權知道發生了什麼事。」

五角大廈記者協會（Pentagon Press Association）的101名會員代表了56家新聞機構，一致反對新規，從《美聯社》、《紐約時報》到《福斯新聞》都要求記者離開而非簽署新規，僅右翼媒體《美國第一新聞網》（OANN）同意配合。

赫格塞斯曾任《福斯新聞》主持人，上任後卻系統性地切斷資訊流通管道。他迄今僅舉行2次正式記者會，禁止記者在無陪同下進入五角大廈多數區域，並且對洩漏給媒體的消息展開調查。

退役陸軍將軍、《福斯新聞》分析師基恩（Jack Keane）批評，「他們正在做的是餵養資訊給記者，那不是新聞工作。」不過，總統川普力挺國防部長的決定，「我想他認為媒體在世界和平方面非常具有破壞性。媒體非常不誠實。」