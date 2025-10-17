10個月新車遭颱風吹垮棚架壓爛　停車場喊「天災不賠」被打臉了

▲▼山陀兒颱風為南台灣男帶來嚴重災情，示意圖，非當事案件。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

颱風山陀兒去年肆虐南台灣，高雄鳳山一處停車場的棚架竟被狂風吹垮，重重壓毀黃姓女子才開10個月的新車，維修費高達28萬餘元，停車場業者一度撇清責任，辯稱「天災不賠」，但法官調查發現，颱風登陸時強度已減弱，且業者明知颱風逼近卻未做防颱加固，認定停車場有疏失，判業者得賠黃女25萬餘元。

判決指出，黃女去年初花大錢購入一輛新車，平時都停在鳳山區一處收費停車場。沒想到去年10月山陀兒颱風直撲南台灣，黃女接到管理員電話通知，愛車慘遭倒塌的棚架「壓成廢鐵」，估算維修費用高達28萬多元。她氣得提告，要求停車場負起賠償責任。

停車場負責人辯稱，當時風雨極大、屬不可抗力的天災，自己無須負責。但法院根據中央氣象署資料指出，山陀兒登陸高雄時已減弱為中度颱風，最大風速僅35公尺／秒，低於鳳山區建築物設計的37.5公尺／秒安全標準，且同區其他停車場都「安然無恙」。

更關鍵的是，業者坦承風災前未加固棚架，也未採任何防颱措施，只因巡查人員「回報沒問題」就放任不管。法官認為此舉顯然有疏失，導致車棚倒塌，應負9成責任，判須賠償黃女25萬多元，可上訴。