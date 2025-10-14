長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

▲南投縣長許淑華過去在重陽節前拜訪魚池鄉人瑞黃明枝。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

10月29日為本年度重陽節，南投縣政府指出，重陽敬老禮金將陸續於10月15日起至11月12日止，委託13鄉鎮市公所辦理發放作業，自年滿55歲原住民至百歲人瑞，每人享500元至1萬元不等，估計發放禮金約1億1094萬餘元。

縣政府統計，凡於年滿55歲至64歲原住民（50年1月1日至59年12月31日出生）、約3615人，每人發放500元；65歲至99歲長者（15年1月1日至49年12月31日出生）、約10萬7784人，每人發放1000元；百歲以上人瑞(14年12月31日前出生)、136人，每人發放1萬元。

發放方式採「現金領取」或「匯款方式」領取：採現金領取者，依各地公所通知到指定地點領取或由各村里幹事、村里長到府致送禮金；以匯款方式領取者，當地公所將會直接匯款至長者帳戶，另百歲人瑞將由縣府社勞局親自前往慰訪，若對重陽敬老禮金發放時程有疑問者，可逕洽戶籍地鄉(鎮、市)公所社會課或民政課洽詢。

縣府提醒，若長輩115年度欲採匯款方式領取(申請時間為今年11月13日起至115年7月31日止)，可填寫「南投縣政府重陽敬老禮金金融帳戶匯款申請書」，申領作業請逕洽戶籍所在鄉（鎮、市）公所或至本府網路e櫃檯-社會及勞動局-重陽節敬老禮金匯款線上申辦服務(網址：https://reurl.cc/koZZpr)辦理。