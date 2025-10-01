花蓮發放重陽敬老禮金！百歲以上人瑞96人　派專人致贈1萬元

▲花蓮縣今年重陽節敬老禮金發放資訊。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自即日起至11月28日開始發放重陽節敬老禮金， 發放對象為114年10月29日年滿65歲以上長者，並設籍花蓮縣三個月以上並實際居住，且於發放敬老禮金時尚健在者即可領取。

年滿65歲至99歲長者選擇匯款轉帳，請長者於9月30日後2-3日確認重陽禮金是否入帳至指定金融機構個人帳戶。今年度，委請台灣銀行花蓮分行及中華郵政國安郵局辦理匯款轉帳，期能降低長者帳戶屬年金專戶、救助專戶而遭退匯情形，倘長者因帳戶警示、註銷等情形被退匯，縣府也會將名冊函送公所請長者至戶籍所在地公所改領現金。

65歲至99歲現金領取者，發放期間於9月30日起至11月28日止。但縣府委請所轄13鄉鎮市公所發放，須等各公所內部程序完畢後辦理發放作業。

另，年滿百歲以上長者96人，由縣政府派員親至長者家中致贈敬老禮金每人新台幣1萬元整。另有總統府及衛生福利部聯合致贈百歲以上長者金鎖片1枚，適逢滿百長者加贈總統府敬老狀。

縣府社會處表示今年度符合領取資格並年滿65歲長者人數計6萬7,422人，其中匯款人數計4萬5,926人，現金領取人數計2萬1,496人，預算經費計新台幣6,405萬5,600元。其中，申請匯款轉帳比例已達68.12%，較去年提升5.92%。

花蓮縣政府持續鼓勵長者多利用匯款轉帳之方式領取，提升便利性，而自即日起至115年7月1日止同步受理115年度敬老禮金匯款轉帳申請，長者可自行至花蓮縣府社會處網站下載「花蓮縣政府重陽節敬老禮金匯款申請書」，並檢附身分證正反面影本及存簿封面影本掛號郵寄或自行繳回戶籍所在地公所辦理申請作業，或親至戶籍所在地公所辦理。

花蓮縣長徐榛蔚提醒，為避免有心人士假藉重陽節禮金名義詐騙，如有不明人士要求長者提供身分證、帳戶等，請先向戶籍地鄉鎮市公所查證，最後祝福所有長者身體健康、萬事如意。

各公所預計發放資訊如表，詳細領取方式，請民眾洽詢戶籍所在地公所。

