花蓮玉里鎮發放敬老禮金！首採級距方式　最高可領3千元

▲▼花蓮玉里鎮公所為慶祝重陽節即將到來，自即日起開始發放敬老禮金。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮公所為慶祝重陽節即將到來，自26日起開始發放敬老禮金，凡年滿70歲以上並於114年6月26日以前設籍玉里鎮實際居住者，皆可憑身分證、印章至各里辦公處領取，時間至今年11月28日止。

往年玉里鎮的敬老禮金只有每人伍佰元，鎮民代表吳朝成建議鎮公所調整老人重陽禮金的金額，經修訂「花蓮縣玉里鎮重陽敬老禮金發放自治條例」獲代表會同意後，今年改採級距方式發放。

▲凡年滿70歲以上並於今年6月26日以前設籍玉里鎮實際居住者，皆可憑身分證、印章至各里辦公處領取。

公所表示，年滿70~84歲長者每人可得1000元、年滿85~89歲長者每人可得2000元、年滿90歲以上長者每人可得3000元，發放方式採匯款及領現金二種，凡於公所登記帳戶資訊的長者，26日即會將禮金匯入指定帳戶，其餘長者可以由本人或是代領人前往各里辦公處，憑身分證、印章（代領人也需要）領取現金。

▲鎮長龔文俊（左二）表示，更高齡級距以上是否增設，未來將會檢討改進。

鎮長龔文俊表示，感謝吳朝成代表的提案，公所在考量公庫財政已趨於穩定的狀況下調整了禮金的金額，至於更高齡級距以上是否增設，未來將會檢討改進。玉里鎮已屬於超高齡化鄉鎮，公所對於弱勢關懷及老人友善福利措施等會積極研議辦理，也期望老大人們繼續支持公所並給予鼓勵，祝大家重陽節及中秋節快樂！

