《雲林縣志》年底結案　讓每個雲林人都在書中被看見

▲水林鄉志啟動記者會現場熱鬧滾滾，地方人士踴躍出席，共同見證歷史時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府啟動縣志與鄉鎮志編纂計畫，為全縣歷史文化揭開新頁。縣志首部曲《雲林縣志》自2021年開筆，記錄雲林地理、政治、經濟、教育、社會與文化變遷，篇幅逾710萬字，堪稱雲林史上最龐大的文化典藏工程。縣長張麗善今（16）日指出，要讓每個雲林人都在書中找到自己的足跡。

為協助地方公所順利推動，縣府補助七成經費280萬元，公所自籌三成120萬元，逐步實現「雲林全志網」的文化藍圖。《雲林縣志》共分九大卷，包括沿革、地理、政事、經濟、教育、社會、宗教、文化與人物志，另有卷首與卷尾，合計11卷三34篇。由45位國內史學與人文領域專家組成編撰團隊，預計於2026年正式出版，成為雲林地方史研究的重要里程碑。

張麗善強調，縣府推動修志工程，是希望讓歷史不再只是老照片裡的記憶，而能活在每個人心中。「我們不僅寫縣志，也要寫出每個鄉鎮的故事。」她說，縣府正同步推動「一鄉鎮一志書」，除已出版之北港、斗六、口湖、四湖、西螺、虎尾與古坑等七冊外，其餘13鄉鎮及北港續修計畫也全面啟動。

文化觀光處長陳璧君指出，《雲林縣志》目前已進入期末修正階段，預計2025年底完成結案文稿，並將開放全縣閱覽徵詢意見，2026年10月正式出版。至於14鄉鎮志的進度，也都完成委託作業，交由專業團隊進行中，預定2026至2027年間陸續問世。「從縣志到鄉鎮志，這是雲林人共同的文化拼圖，每一塊都珍貴，缺一不可。」

今日在水林鄉蕃薯會社舉行的《水林鄉志》啟動記者會現場熱鬧非凡，張東凱代理鄉長與陳璧君處長、社會處長林文志、各村村長、代表及地方仕紳齊聚，象徵水林歷史篇章正式開展。會場除介紹編纂計畫，也邀請鄉親提供老照片與口述歷史，讓志書更具生命力與人情味。

《水林鄉志》由台經院研究九所承接，副研究員游維真率領團隊投入，預計19個月內完成，以田野與文獻並行，細寫水林的風土、人情與信仰，讓歷史不只被記錄，更被理解。縣府強調，從山到海、從縣志到鄉志，這場文化長征是雲林人共同的歷史記憶工程。未來縣府將持續以「文化為根、歷史為魂」為核心理念，讓雲林的故事成為臺灣地方文化的一道光。