　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《雲林縣志》年底結案　讓每個雲林人都在書中被看見

▲水林鄉志啟動記者會現場熱鬧滾滾，地方人士踴躍出席，共同見證歷史時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水林鄉志啟動記者會現場熱鬧滾滾，地方人士踴躍出席，共同見證歷史時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府啟動縣志與鄉鎮志編纂計畫，為全縣歷史文化揭開新頁。縣志首部曲《雲林縣志》自2021年開筆，記錄雲林地理、政治、經濟、教育、社會與文化變遷，篇幅逾710萬字，堪稱雲林史上最龐大的文化典藏工程。縣長張麗善今（16）日指出，要讓每個雲林人都在書中找到自己的足跡。

為協助地方公所順利推動，縣府補助七成經費280萬元，公所自籌三成120萬元，逐步實現「雲林全志網」的文化藍圖。《雲林縣志》共分九大卷，包括沿革、地理、政事、經濟、教育、社會、宗教、文化與人物志，另有卷首與卷尾，合計11卷三34篇。由45位國內史學與人文領域專家組成編撰團隊，預計於2026年正式出版，成為雲林地方史研究的重要里程碑。

張麗善強調，縣府推動修志工程，是希望讓歷史不再只是老照片裡的記憶，而能活在每個人心中。「我們不僅寫縣志，也要寫出每個鄉鎮的故事。」她說，縣府正同步推動「一鄉鎮一志書」，除已出版之北港、斗六、口湖、四湖、西螺、虎尾與古坑等七冊外，其餘13鄉鎮及北港續修計畫也全面啟動。

文化觀光處長陳璧君指出，《雲林縣志》目前已進入期末修正階段，預計2025年底完成結案文稿，並將開放全縣閱覽徵詢意見，2026年10月正式出版。至於14鄉鎮志的進度，也都完成委託作業，交由專業團隊進行中，預定2026至2027年間陸續問世。「從縣志到鄉鎮志，這是雲林人共同的文化拼圖，每一塊都珍貴，缺一不可。」

今日在水林鄉蕃薯會社舉行的《水林鄉志》啟動記者會現場熱鬧非凡，張東凱代理鄉長與陳璧君處長、社會處長林文志、各村村長、代表及地方仕紳齊聚，象徵水林歷史篇章正式開展。會場除介紹編纂計畫，也邀請鄉親提供老照片與口述歷史，讓志書更具生命力與人情味。

《水林鄉志》由台經院研究九所承接，副研究員游維真率領團隊投入，預計19個月內完成，以田野與文獻並行，細寫水林的風土、人情與信仰，讓歷史不只被記錄，更被理解。縣府強調，從山到海、從縣志到鄉志，這場文化長征是雲林人共同的歷史記憶工程。未來縣府將持續以「文化為根、歷史為魂」為核心理念，讓雲林的故事成為臺灣地方文化的一道光。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范有偉捐500萬元給柯文哲
刺200刀殺學姐！14歲大馬嫌單戀她...從廁間上方跳入狂捅
驚險畫面！新北倒塌意外　石塊噴飛現場如轟炸
周杰倫爆鬧翻小夥伴「牽扯上億元」　還收到催討信
快訊／要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市2025國際青年創意美學競賽登場　展現技藝與創意

《雲林縣志》年底結案　讓每個雲林人都在書中被看見

機捷A7站區外新闢道路工程開工　張善政：管冪工法確保地基穩固

老化體驗寓教於樂　官田國中生模擬「變老」生活學尊老也學關懷

雲林海線新據點「蕃薯會社醫療所」啟用　長輩看診不再舟車勞頓

嘉基黃漢群攜手特搜隊　挺進花蓮災區搶救受困民眾

嘉義日法料理餐廳　秋鮭石狩鍋、和牛鐵板料理新菜單出爐

香氣搶先開跑！全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

警局反詐熱門短片釋出　中埔警長變身夜市叫賣哥警惕股票詐騙

美國關稅影響下　朴子就業中心協助嘉義縣產業穩定

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

桃園市2025國際青年創意美學競賽登場　展現技藝與創意

《雲林縣志》年底結案　讓每個雲林人都在書中被看見

機捷A7站區外新闢道路工程開工　張善政：管冪工法確保地基穩固

老化體驗寓教於樂　官田國中生模擬「變老」生活學尊老也學關懷

雲林海線新據點「蕃薯會社醫療所」啟用　長輩看診不再舟車勞頓

嘉基黃漢群攜手特搜隊　挺進花蓮災區搶救受困民眾

嘉義日法料理餐廳　秋鮭石狩鍋、和牛鐵板料理新菜單出爐

香氣搶先開跑！全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

警局反詐熱門短片釋出　中埔警長變身夜市叫賣哥警惕股票詐騙

美國關稅影響下　朴子就業中心協助嘉義縣產業穩定

領錢要注意！17、18日將暫停「ATM跨行服務」　影響時間曝光

鳳梨座車遭開12槍「槍手、幕後首腦逃亡」　嘉檢起訴接應2人

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

捐柯文哲500萬曝光被笑「盤仔」　范有偉出庭嘆：商界朋友跑光光

五人制足球簽證卡關　運動部要求足協再交檢討報告

驚險畫面！新北「大陳都更」折除倒塌　石塊噴飛如轟炸釀1傷

刺200刀殺學姐！14歲嫌單戀手機照片全是她　從廁間上方跳入狂捅

羅嘉翎全運會跆拳道出賽　首度挑戰67公斤級強勢奪金

台灣大賽G3逾2.6萬破紀錄、G4完售秒殺！前4戰進場人數寫新高

零經驗！馬士媛《左撇子女孩》入圍金馬　最迷惘時刻接到戲「重新找到目標」

【館長直奔新北檢】刑事局90分鐘應訊完：不知道會不會被羈押

地方熱門新聞

官員帶頭退出中央救災群組挨批　花蓮縣府回應了

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

在地照顧最溫暖！樂活七股龍山、義合日照雙雙奪「優等」肯定

桃園ROT綠能水資源中心　沼氣發電系統啟用

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

機電整合國手陳勁達、謝育翰　挑戰亞洲技能賽

國道掉落鐵片釀車損警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

藍軍再轟烏山頭水庫種電民眾不信政府數據在喝髒水

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

全運會開幕！預期1.5萬人潮湧虎尾　

箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

更多熱門

相關新聞

雲林富家少爺藏毒藏子彈　海巡佯裝快遞破門逮人

雲林富家少爺藏毒藏子彈　海巡佯裝快遞破門逮人

海巡署偵防分署雲林查緝隊於今年3月間，在雲林縣土庫鎮一處民宅破獲毒品案件，當場查獲安非他命、依托咪酯煙彈、電子煙主機及子彈一顆，全案依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》將涉案男子起訴。

2025雲林縣風箏衝浪賽事　11/8三條崙海水浴場展開

2025雲林縣風箏衝浪賽事　11/8三條崙海水浴場展開

114年全國運動會倒數10天記者會「雲林準備好了！」

114年全國運動會倒數10天記者會「雲林準備好了！」

索賄光電業者！台西前鄉長林芬瑩判12年定讞

索賄光電業者！台西前鄉長林芬瑩判12年定讞

多休5天！「1縣市學生」10月放16天假

多休5天！「1縣市學生」10月放16天假

關鍵字：

雲林縣縣志編纂歷史文化鄉鎮志地方典藏

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面