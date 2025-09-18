　
社會 社會焦點 保障人權

索賄光電業者！雲林台西前鄉長林芬瑩判12年　丈夫落跑遭通緝

▲▼雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩（左）與丈夫丁文彬（右）。（圖／翻攝自丁文彬臉書）

▲雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩（左）與丈夫丁文彬（右）。（圖／翻攝自丁文彬臉書）

記者吳銘峯／台北報導

雲林縣台西鄉前任鄉長林芬瑩，任內授權自己丈夫丁文彬，向太陽能業者索賄560萬元。一二審均將林判刑12年、丁判刑13年6月。案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。最高法院也通知檢方對丁男啟動防逃機制。據了解，丁男早在6月間就人間蒸發，法院已經沒收他150萬元保金，並發布通緝。

無黨籍的林芬瑩曾任台西鄉鄉民代表會主席，2018年轉戰鄉長寶座，並順利當選。但她鄉長任期內最後爆發本案，2022年3月間遭檢調單位掌握情資後，搜索住處，當場起出數百萬元贓款，檢方也對林女、丁男夫婦聲請羈押獲准。全案於2022年5月間提起公訴，林女、丁男分別獲得150萬元交保。

判決指出，林女上任後，「昱昶公司」為讓太陽能光電方案進行，2020年11月間就為了林帶通行權、架空電桿租用之申請需求等等，到公所拜會林女，但林女明白表示「太陽能我都沒在看」、「我都沒在管」，並請秘書聯繫丁男到公所內商談。商談無結果，廠商認為相關需求都被公所刁難。

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高法院將林芬瑩、丁文彬夫婦判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

而後廠商透過另家公司的王姓總經理，私下聯繫上丁男，丁男直接開出「1甲地40萬元」的賄賂價碼，要求800萬元賄賂。經過討價還價後，最後以總價560萬元成交。廠商於2021年10月間完成簽約後，將現金裝箱，送到丁男的林姓友人住處，友人在聯繫丁男前來取款。丁男清點無誤後，還大方的拿出20萬元當場交付給友人，自己則抱著540萬元裝箱現金，放在車上，帶回家中。丁男從車上取出現金進家門時，林女剛好騎機車返家，目睹丈夫將大額現金帶回家中。全案經檢調單位查獲後，提起公訴。

一審法院認定林女知情，並授意丈夫丁男行使職權、收受賄賂，因此將林女、丁男分別判刑12年、13年6月。案件上訴二審，台南高分院於今年2月間駁回上訴，維持2人12年、13年6月的刑度。檢方於今年6月間聲請對2人限制出境出海、限制住居，並要求2人定時向派出所報到，以及請求實施科技監控；但台南高分院准許限制住居出境出海、以及定時向派出所報到，但駁回科技監控的請求。

不料台南高分院的裁定6月間出爐後，派出所沒多久就回報，一直沒有看到丁男前來報到，法院這時發出拘提令，也聯繫林女、律師等人，但眾人均不知丁男去向。台南高分院最後於9月間裁定沒收保金150萬元，並對丁男發出通緝。全案上訴第三審後，最高法院火速將全案定讞，並通知檢方對丁男啟動防逃機制，要求早日將丁男逮捕歸案。

法律人權雲林縣台西鄉林芬瑩丁文彬三審最高法院判刑定讞貪污

