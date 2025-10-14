2地迎「大量降雨」威脅　有熱帶系統逼近！最新預測曝

▲歐洲模式（左）模擬熱帶系統路徑通過巴士海峽。美國系集模式（右）模擬則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在兩側。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／台北報導

氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，首波帶有冷空氣的「東北季風」約周六（18日）晚間起南下，下周日、一起各地氣溫下降，轉為有雨，北部及東部有「大量降雨」威脅。至於天氣劇烈程度，得視熱帶系統的動向、及其「秋颱效應」而定。

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，最新（13日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六（14至18日）各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部零星降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

今日各地氣溫部分，北部22至37度，中部22至36度，南部23至36度，東部21至35度。

吳德榮提醒，最新（13日20時）各國模式模擬顯示，第1波帶有冷空氣的「東北季風」，大致周六（18日）晚起開始南下，迎風轉雨、氣溫漸降；下周日、一（19、20日）各地氣溫降、轉有雨，北、東明顯降雨，有「大量降雨」的威脅。天氣劇烈的程度？得視熱帶系統的動向、及其「秋颱效應」而定。

吳德榮指出，台灣東南方海面的熱帶系統週末逐漸逼近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的「不確定性」。

最新（13日20時）歐洲模式（ECMWF）19日20時模擬圖調整為：其路徑通過巴士海峽，台灣將受到其環流以及與東北季風共伴（秋颱）效應的威脅。

最新(13日20時)美國系集模式（GEFS）模擬則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在兩側，反映預測路徑的「不確定性」。

吳德榮說，由於各國模式模擬皆持續調整中，應繼續密切觀察。