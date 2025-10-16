　
民生消費

饗 A Joy榮登《500盤》雙盤肯定　高空Buffet華麗躍升台灣餐飲新高度

▲▼ Buffet,饗AJoy,美食評鑑,台灣,名廚,500盤。（圖／饗賓集團提供）

▲「饗 A Joy」以「炙燒握壽司」、「小籠湯包」榮登《500盤》獲兩盤肯定。

圖、文／饗賓集團提供

被網友譬喻為此生必訪的頂級Buffet「饗 A Joy」在2025年第五屆《500盤》美食評選中首次入圍即榮獲雙盤殊榮，締造Buffet界前所未見的紀錄。由頂尖名廚江振誠與台北101董事長賈永婕親自點評的「炙燒握壽司」與「小籠湯包」，不僅展現精湛廚藝，更為台灣Buffet型態注入嶄新風貌。

「饗 A Joy」以現點現做的「炙燒握壽司」征服味蕾，包含〈炙燒A5和牛〉、〈黑鮪大腹〉、〈比目魚緣側〉、〈唐墨胭脂蝦〉、〈松葉蟹〉等五款壽司，以傳統職人技藝演繹現代Buffet。名廚江振誠盛讚：「能在高出餐量下維持極致品質，這是在國際上都極為罕見的專業展現。閉上眼，彷彿置身高級日料餐廳。」

「饗 A Joy」同時也以兩款現包小籠湯包——松露與蟹黃口味——再次刷新Buffet料理天花板。每日手工現包的黃金21摺麵皮，包裹來自義大利黑松露與野生紅蟳蟹黃餡，咬下瞬間湯汁爆漿、香氣層層綻放，日供應量高達500籠，人氣爆棚。松露湯包佐白松露油香氣淡雅、木質調深遠；蟹黃湯包則以紅蟳肉現炒鎖住彈嫩口感，堪稱湯包界的藝術品。賈永婕亦稱讚：「這絕對是職人等級的手藝與滋味。」

《500盤》為台灣餐飲界最具權威的美食評鑑，由匿名評審團專注於菜色風味與創意進行獨立評分。2025年共322家餐廳獲得肯定，涵蓋中、日、法、台等多元風貌，而「饗 A Joy」則是歷屆首度入榜的自助餐品牌，不僅突破Buffet「量大、無精緻」的刻板印象，更以實質證明，品質能與創意齊飛，Buffet亦能站上頂尖餐桌，成為味蕾與藝術的完美平衡。

饗 A Joy榮登《500盤》雙盤肯定　高空Buffet華麗躍升台灣餐飲新高度

饗 A Joy榮登《500盤》雙盤肯定　高空Buffet華麗躍升台灣餐飲新高度

Buffet饗AJoy美食評鑑台灣名廚500盤

