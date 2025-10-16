　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日網紅來台「朝聖連鎖丼飯店」驚喜：比日本還要讚！一票人點頭

▲7月12日維持三級警戒，擬開放餐廳有條件內用，圖為食其家（すき家SUKIYA）。（圖／記者林敬旻攝）

▲すき家SUKIYA。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

來自日本的牛丼連鎖餐廳すき家（SUKIYA）持續在台灣拓點，除了大台北地區之外，桃園、新竹及台中都有門市，日籍網紅秋山燿平表示，很多海外的日式料理，為了符合當地人的口味，味道通常會差很多，不過他之前在台灣吃SUKIYA，驚呼「跟日本一模一樣」，甚至有日本沒有的青菜套餐。

日籍網紅秋山燿平在臉書PO文，去過許多國家吃日式料理，通常味道或水準都會「打折扣」，但台灣的SUKIYA讓他非常驚艷，還原度極高，直呼「真的跟日本幾乎一模一樣，好好吃！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

更驚訝的是，台灣的SUKIYA竟然推出日本沒有的「青菜套餐」，能吃到空心菜、菠菜等綠色蔬菜，讓他忍不住讚嘆「對我來說，台灣的SUKIYA比日本還讚。」

貼文曝光，許多網友表示，台灣人不能沒有青菜，「台灣的改成熟的青菜我覺得很需要，如果是生菜沙拉套餐應該會在台灣賣不好」、「每次去日本旅行青菜的攝取最令人苦惱，外食幾乎只有生菜沙拉，或高麗菜絲可以選」、「去日本吃不到青菜套餐，台灣人感到失望」。

其中，也有人提到，「越南跟台灣的都比日本的讚，因為有青菜跟不少雞肉餐」、「香港的SUKIYA也有青菜套餐」、「我也覺得すき家在台灣有認真經營，不定期也有新商品，很棒」、「台灣吉野家的雞肉套餐也好好吃」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵
快訊／台中2人遭砍！　血噴滿地
北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」
加熱菸將上市　「開箱分享」最重罰2500萬
直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！同框大咖影后
快訊／印尼發生規模6.7地震
快訊／台積電Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%
去花蓮救災！　他已失蹤10天
被漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工會揭北車人力不足「巡邏次數減少」　台鐵：成立安全聯防網

奶系列「超爆紅3款手搖飲」　一票人點名50嵐吵翻：真的難喝

史哲盼半年後社會接受「寧靜車廂」　立委提案推親子選擇

日網紅來台「朝聖連鎖丼飯店」驚喜：比日本還要讚！一票人點頭

快30歲才知道！耳鼻喉科「看診1項目」　過來人點頭：有重生感

BLACKPINK再挑戰運量！捷運疏運規劃看這　R16左營站供行李寄放

亦捷客運欠薪「駕駛集體請假」34班停擺　公路局將處分

高雄變粉了！蕭美琴喊「別誘惑我」　蔡英文妙回1句吸6.2萬人讚爆

0403花蓮地震「3年前有前兆」　台師大研究：深部斷層無震滑移

公司欠薪司機罷駛！苗栗12條客運無預警停駛惹民怨　協調結果曝

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

工會揭北車人力不足「巡邏次數減少」　台鐵：成立安全聯防網

奶系列「超爆紅3款手搖飲」　一票人點名50嵐吵翻：真的難喝

史哲盼半年後社會接受「寧靜車廂」　立委提案推親子選擇

日網紅來台「朝聖連鎖丼飯店」驚喜：比日本還要讚！一票人點頭

快30歲才知道！耳鼻喉科「看診1項目」　過來人點頭：有重生感

BLACKPINK再挑戰運量！捷運疏運規劃看這　R16左營站供行李寄放

亦捷客運欠薪「駕駛集體請假」34班停擺　公路局將處分

高雄變粉了！蕭美琴喊「別誘惑我」　蔡英文妙回1句吸6.2萬人讚爆

0403花蓮地震「3年前有前兆」　台師大研究：深部斷層無震滑移

公司欠薪司機罷駛！苗栗12條客運無預警停駛惹民怨　協調結果曝

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

黃國昌遭爆樣駭客入侵個資　內政部：戶政系統近5年未被干擾

曾跑龍套30年！徐灝翔過勞導致猛爆性肝炎　高中因長滿青春痘被嘲笑霸凌

AI需求太強勁！　台積電董座魏哲家：今年營收年增幅達30%中位數

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

布蘭妮前夫也要出書爆料　氣到她反擊「情緒勒索慣犯」

美鑄幣局發行「賈伯斯」紀念幣　象徵美國夢

雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

懶人包／藍黨主席選舉密碼解析！　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

烏山頭水庫光電板謠言滿天飛　郭國文告發謝龍介：造謠者之一

【超暖風扇哥】高舉電風扇幫周圍觀眾狂送涼風XD

生活熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

掃20包糖日老闆再來台　1招溝通笑翻網

57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

全台大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

苗栗正義哥護童中刀！啦啦隊女神2度探望

風神颱風估明天生成　周末全台有雨「高溫降8度」

她已買車票「才知光復鄉不能去」！堰塞湖現況曝光

美麗華《鏈鋸人》特別場吸千人夜排！4人跌落水池

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

快訊／YouTube今早驚傳當機！　手機、電腦都無法播放

更多熱門

相關新聞

從鬆綁到反彈？　李同榮警告：「殺價取量」主跌段已啟動

從鬆綁到反彈？　李同榮警告：「殺價取量」主跌段已啟動

台灣房市走到哪一段？中央政策能否「救市」？在市場瀰漫觀望氣氛之際，《吉家網》董事長李同榮直言：「台灣房市已正式進入初跌段，與2016年情況相同，將會出現『殺價取量』，進入主跌段。」

288萬TOYOTA霸王級越野休旅抵台

288萬TOYOTA霸王級越野休旅抵台

又一個百萬YTR推大型企劃！嘟嘟人「荒島求生7天」來真的　籌備內幕曝光

又一個百萬YTR推大型企劃！嘟嘟人「荒島求生7天」來真的　籌備內幕曝光

掃20包糖日老闆再來台　1招溝通笑翻網

掃20包糖日老闆再來台　1招溝通笑翻網

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

關鍵字：

牛丼日本料理SUKIYA網紅台灣

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面