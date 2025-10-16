日網紅來台「朝聖連鎖丼飯店」驚喜：比日本還要讚！一票人點頭

▲すき家SUKIYA。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

來自日本的牛丼連鎖餐廳すき家（SUKIYA）持續在台灣拓點，除了大台北地區之外，桃園、新竹及台中都有門市，日籍網紅秋山燿平表示，很多海外的日式料理，為了符合當地人的口味，味道通常會差很多，不過他之前在台灣吃SUKIYA，驚呼「跟日本一模一樣」，甚至有日本沒有的青菜套餐。

日籍網紅秋山燿平在臉書PO文，去過許多國家吃日式料理，通常味道或水準都會「打折扣」，但台灣的SUKIYA讓他非常驚艷，還原度極高，直呼「真的跟日本幾乎一模一樣，好好吃！」

更驚訝的是，台灣的SUKIYA竟然推出日本沒有的「青菜套餐」，能吃到空心菜、菠菜等綠色蔬菜，讓他忍不住讚嘆「對我來說，台灣的SUKIYA比日本還讚。」

貼文曝光，許多網友表示，台灣人不能沒有青菜，「台灣的改成熟的青菜我覺得很需要，如果是生菜沙拉套餐應該會在台灣賣不好」、「每次去日本旅行青菜的攝取最令人苦惱，外食幾乎只有生菜沙拉，或高麗菜絲可以選」、「去日本吃不到青菜套餐，台灣人感到失望」。

其中，也有人提到，「越南跟台灣的都比日本的讚，因為有青菜跟不少雞肉餐」、「香港的SUKIYA也有青菜套餐」、「我也覺得すき家在台灣有認真經營，不定期也有新商品，很棒」、「台灣吉野家的雞肉套餐也好好吃」。