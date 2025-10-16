　
政治

綠委批晶片制裁若玩狼來了國家尊嚴不見　林佳龍：南非提新版協議

▲▼外交部長林佳龍16日赴立院外交暨國防委員會報告業務概況並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

經濟部9月曾一度對南非祭出晶片制裁，不過因我方收到南非請求協商的訊息而暫停。民進黨立委王定宇今（16日）批評，晶片制裁若玩「狼來了」，國家尊嚴就不見了。外交部長林佳龍則表示，南非已就1997年雙邊關係協議提出新版本，「目前認為部分內容還是很不妥」，外交部請律師研議，正進行通盤評估中。

南非政府打壓我國主權，要求台灣駐處遷離首都，並降等、更名台灣駐處等，經濟部9月23日曾預告祭出半導體、晶片輸出管制，不過25日又發聲明暫停此預告，外交部當時說明，鑒於我國駐南非代表處，頃接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，因此同意暫緩上揭預告程序。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。朝野立委包括國民黨立委馬文君、民進黨立委王定宇、民進黨立委邱志偉質詢時均關切此事。

王定宇質詢時也提到，提出晶片制裁後又撤回，到底是像「日本劍道」般抽出武士刀，但不一定要砍下來，還是從頭到尾都是烏龍？經濟部PO上網是必要程序還是意外？反制措施若玩狼來了，「我跟你講，到最後這國家尊嚴就不見了」。

針對南非議題，林佳龍表示，經過我方嚴正交涉後，南非已就1997年雙邊關係協議提出新版本，外交部請律師研議，正進行通盤評估中。至於是否接受新版本？林佳龍坦言，目前認為部分內容還是很不妥，也有部分彈性空間需要交涉，雙方協議也需考量，包括G20峰會將在南非舉行和南非選舉等因素。由於談判是動態發展，我方除了對南非談判，也持續準備經濟制裁，法律訴訟。

亞非司長顏嘉良會後向媒體補充說明，南非政府9月曾就1997年雙邊關係協議提出新版本，並首度要求與我方協商；我方也同步進行法律諮詢等通盤考量，評估採取法律行動的可能性。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

綠委批晶片制裁若玩狼來了國家尊嚴不見　林佳龍：南非提新版協議

台人赴德遭指是「中國通緝犯」盤查4小時　德方說法曝

台人赴德遭指是「中國通緝犯」盤查4小時　德方說法曝

有國人日前搭飛機到德國法蘭克福機場要入境時，被當作中國通緝犯，遭當地海關和警察盤查扣留4小時。對此，外交部長林佳龍今（16日）表示，駐法蘭克福辦事處第一時間即接獲當事人急難救助電話並提供協助；歐洲司長黃鈞耀也補充，德方第一時間認定護照與本人有差距，已要求外館進一步釐清事件。

嚇阻台海衝突？美國強化關島防衛系統　林佳龍這樣說

嚇阻台海衝突？美國強化關島防衛系統　林佳龍這樣說

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發旅遊禁令

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發旅遊禁令

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

明赴立院報告　林佳龍：中國仍是台灣最大外部威脅

明赴立院報告　林佳龍：中國仍是台灣最大外部威脅

王定宇馬文君林佳龍外交部邱志偉南非晶片制裁

