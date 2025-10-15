林佳龍明赴立院報告！中國仍是台灣最大外部威脅　外交部應對方式曝

▲外交部長林佳龍。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

立法院外交及國防委員會明（16日）邀請外交部長林佳龍報告業務概況，林佳龍在書面報告中針對當前我國面臨的外部局勢、「總合外交」迄今重要進展或具體成果，以及規劃增編明年外交部部預算進行說明。報告中提到，中國仍然是台灣最大的外部威脅；而外交部明年度預算較今年度增加109億餘元，主因是面對中國外交預算逐年大幅擴增，若我外交資源和能量未能獲得提升，恐難與中國的強烈攻勢及巨大資源抗衡。報告中也說，目前12國邦交關係均維持穩定，高層互訪展現篤實邦誼。

林佳龍指出，當前國際局勢正面臨更加嚴峻的不確定性與多重威脅，以及中國等威權政權加劇運用灰色地帶手法，使得我國的外交處境充滿挑戰。當前我國面臨的主要外部局勢挑戰，包括全球威權軸心加速集結擴張；中國利用3個「80周年」強化對台統戰與法律戰；美國的經貿和關稅新政帶來更多的變數與不確定性；全球地緣政治局勢持續升溫；以及中國仍然是台灣最大的外部威脅。

林佳龍強調，中國持續對我國變本加厲武力恫嚇、外交打壓及經濟脅迫，同時不斷以灰色地帶侵擾、心理戰、輿論戰、法律戰等混合戰型態對我國步步進逼。此外，中國也持續在國際場域扭曲詮釋聯合國大會（UNGA）第2758號決議，將其與所謂「一個中國原則」掛勾，圖謀塑造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，並企圖以此做為對台武力挑釁及阻撓台灣國際參與的藉口。

而在鞏固邦誼、繁榮友邦部分，林佳龍提到，12國邦交關係均維持穩定，高層互訪展現篤實邦誼。過去1年多來，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）、馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）、吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）、史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（Mswati III）、巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）、瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）及聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）等10個友邦領導人訪台，其他友邦高層來訪也絡繹不絕。

林佳龍指出，賴清德去年11月「繁榮南島 智慧永續」出訪我3個太平洋友邦；前副總統陳建仁今年4月至5月期間以特使身分率團出訪教廷，出席先教宗方濟各（Pope Francis）喪禮及新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮；本人自去年5月上任以來也已走訪我11個友邦。

針對價值外交成果，林佳龍說，外交部以「總合外交雙12」（Double 12）開創台灣外交戰略新圖像。除了12個邦交國之外，也將美、日、加、英、法、德及義等「七大工業國集團」（G7）成員國，印太第一島鏈的韓、菲，以及澳、紐、印度等攸關台灣安全的重要國家，納入地緣戰略觀，突顯拓展台灣國際外交空間的決心。

林佳龍指出，從「價值外交」邁向「加值外交」。台灣做為世界一股良善的力量（a force for good），不僅讓許多國家在理念價值認同台灣，更憑藉台灣在半導體、AI等領域的優勢，與友邦和民主夥伴共築民主繁榮未來，為世界創造加值。國際友人以具體行動展現對民主台灣的支持。如自賴清德上任後迄今，外交部接待國外訪賓超過100國、600團並高達5,400多人次。

針對規劃增編明年外交部預算部分，林佳龍表示，為了進一步提升台灣外交力量，他上任後積極爭取合理提高外交預算及改善外交人員福利待遇，明年外交部擬編列總預算計新台幣415億300萬元，較本年度305億8,700萬元增加109億1,600萬元。

林佳龍說，主要原因是面對中國外交預算逐年大幅擴增，25年來規模暴增11倍，對我邦交國施壓利誘，並持續打壓台灣國際空間等挑戰，若我外交資源和能量未能獲得提升，恐難與中國的強烈攻勢及巨大資源抗衡，因此外交部必須同時結合公私部門資源進行「不對稱外交戰略」。此外，外交部也研議調升駐外人員房屋補助、地域加給等待遇，盼各位委員能給予支持，鼓舞外交同仁士氣。