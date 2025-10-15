　
政治

「妳到底是誰！」國人赴德被當中國通緝犯　被帶小房間盤查4小時

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

有國人搭飛機到德國法蘭克福入境時，遭當地海關和警察盤查，懷疑她是中國通緝犯，並把她帶進「小房間」，吼問她，「妳到底是誰？來這裡幹什麼？」、「妳是中國人對不對？這本護照是假的，我們查過了根本沒有這個護照！」最後離開時她整個人崩潰大哭、全身發抖，看時間才知道自己被關了4小時。對此，外交部今（15日）回應，我國駐法蘭克福辦事處在事發當日接獲國人同事撥打急難救助電話通報後，即持續關切案情狀況，調查結束後也第一時間聯繫鄭女士表達關心，外交部將持續關注後續相關情形。

有國人14日在臉書分享，上周忙完曼谷書展後，搭乘凌晨飛機從曼谷飛往法蘭克福，原本和從台北出發的同事約好在行李轉盤碰面，打算一起搭車去飯店，落地後也照例和同事、家人、女友報平安，心情輕鬆地跟著人潮排海關，「完全沒想到，惡夢就在那裡等著我」。

而海關在查驗護照後，請她看著鏡頭拍照，沒想到連拍幾次都沒通過，問她，「這是妳本人嗎？」她則回應，「是啊，那是我」。當時還沒意識到事情嚴重性，她又試了幾次還是過不了，海關就問她有沒有其他有照片的證件，而她身上只有健保卡，照片還是小學時拍的，她苦笑和海關說，「有，但那張更不像我」。

「我沒有帶身分證，只能拿手機裡拍下的照片給她看」，該國人指出，海關看了搖搖頭說，身分證那張看起來比護照還早，她也解釋自己戴過牙套、拔了牙、打過骨釘，臉型因此改變很多。

結果海關打了通電話，一名警察出現，把她帶進「小房間」，「那一刻，惡夢正式開始」。她指出，一開始還不知道裡面不能使用手機，先簡單通知公司群組和女友這件事，還發了IG限時動態描述事件，公司也立即幫忙想辦法，沒多久後，警察發現她在用手機，大聲喝斥禁止使用手機，要她立刻收起來，她也乖乖照做，之後好幾位男女警輪番拿她護照比對是否為同一人，但對她的解釋明顯不相信，還問她來德國目的、有無其他證件、身上有多少錢，接著是無止境的盤問與等待。

該國人說，後來有警察拿了張文件要她簽名，她問了用途，但對方不願解釋太多，只說，「妳簽名就代表同意待在我們的辦公室」，她還沒看完就被催促著簽，她也問，「這份會送到大使館嗎？」對方說不會，她被半推半就地簽了下去，後來才發現那是一份「同意被限制自由」的聲明書，之後她被要求按指紋，又被搜包包，錢包裡的東西全被倒出。

又是好幾位警察開始連番查問，問她在台北住哪、房子長怎樣、哪條路，接著有位男警拿白紙叫她寫下真名與生日，她照做後，對方突然大吼，用那種刑事劇裡審犯人的口氣，「妳到底是誰？來這裡幹什麼？」甚至還吼她，「妳是中國人對不對？這本護照是假的，我們查過了根本沒有這個護照！」之後陸續有幾個女警問她牙套療程的細節，還拿著一張紙比對她的臉、問她有沒有胎記或疤痕。

她說，這時她看到對方手上那張紙，上面放著一名中國女通緝犯的照片，正和她的護照照片放在一起比對，「他們在比顴骨、耳朵線條。我看那張臉時差點暈過去，根本完全不像。」接著有位穿便服的姐姐出現，問能不能看她手機，接著對方開始滑她的臉書、IG照片、貼文，再一一點開私訊，又過了好一會，那位姐姐對她說，相信她是本人，但仍要呈報上級，「那一刻我整個人崩潰，開始大哭，不停道歉。我不知道自己在道什麼歉，只覺得又害怕又委屈」。最後，上級批准放行，蒐集了她的展證、生活照、公司資訊、泰國辦事處地址等資料，終於讓她離開。

接著一位友善的女警帶她走快速通關，並安慰她說，會寫報告上呈，這件事會「當作沒有發生」，未來不會留下任何負面記錄，德國海關也不會知道。她走出海關閘門、看到行李轉盤時，整個人崩潰大哭，全身發抖，打給女友時已經哭到說不出話。看了一下時間也才知道自己被關在那裡4小時。

該國人說，她想過最壞的情況，不是被遣返回台，而是送中，「因為我發現他們其實搞不清楚台灣和中國的差別。他們拒絕讓我聯繫大使館，那種無助感真的讓人絕望」。到發文時她仍心有餘悸，想到就會哭，也一直檢討自己是不是早該重拍護照照片，「我真的不明白，為什麼這樣的事會發生」。

對此，外交部發言人蕭光偉今（15日）回應，外交部一向重視旅外國人權益及安全，本案我國駐法蘭克福辦事處在事發當日接獲鄭女士同事撥打急難救助電話通報後，即持續關切案情狀況，調查結束後也第一時間聯繫鄭女士表達關心。

蕭光偉強調，外交部將持續關注後續相關情形，並在符合當地法令及國際慣例前提下，提供當事人所需的必要協助。

 
