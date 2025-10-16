美強化關島防衛系統嚇阻台海衝突　林佳龍：當然是因應中國軍事擴張

記者詹詠淇／台北報導

《華爾街日報》報導，關島（Guam）位於太平洋第二島鏈，但如今戰略地位越趨關鍵。隨著北京快速提升飛彈能力，五角大廈也全力升級關島的軍事基地，打造防衛系統，嚇阻對台動武、因應台海危機。對此，外交部長林佳龍今（16日）表示，除了台海外，島鏈其他地區也都密切相關。此外，針對總統賴清德今年有無機會出訪友邦並過境美國，林佳龍說，元首或高層出訪是外交部的工作重點，有進一步安排府方會說明。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。針對媒體報導，美國強化關島的防衛系統，是為了嚇阻共軍對台動武，及因應台海衝突。林佳龍會前受訪表示，美國加強對印太地區的部署，特別是第一島鏈，當然跟因應中國的軍事擴張有關。

林佳龍指出，除了台海外，包括整個島鏈其他的地區，也都密切相關，外交部也會做好因應，跟理念相近國家共同來維護區域的和平跟穩定。

媒體也關心，先前傳出總統會出訪友邦並過境美國的計畫，今年有無機會執行？是否受川習會變因影響？林佳龍回應，元首或高層出訪是外交部的工作重點，如果有進一步安排，也會由府方再對外說明。

至於外交部明年度預算增幅逾100億，是因為今年預算被砍太多？林佳龍則說，外交部占中央政府總預算的比例逐年下降中，且總預算也沒有提升相對比例，所以希望加強總合外交，特別是落實榮邦計畫，也要加強國會的角色，以及相關的國際交流。

▼外交部長林佳龍。（圖／記者黃國霖攝）