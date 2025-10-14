「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

▲雲林縣長張麗善今授旗代表隊，勉勵選手旗開得勝，拚出地主隊榮耀。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

全國最大體育盛事「114全國運動會」下週五（18日）就要在雲林登場，今（14）日上午，雲林縣長張麗善親自授旗給雲林代表隊，現場旗幟飛揚、士氣高昂。張縣長以東道主之姿勉勵選手們「旗開得勝」，要用地主隊氣勢衝金奪牌，為雲林爭光。

縣長張麗善說，全運會是兩年一度的全國最高等級體育賽事，今年雲林首次主辦，意義非凡。「這面旗，代表的不只是榮耀，更是責任。」她語帶堅定地說，感謝所有教練與選手在訓練期間付出的時間、汗水與心力，「每一滴汗，都是雲林的驕傲。」

上屆112全運會，雲林縣代表隊拿下3金12銀10銅。張麗善喊出新目標「本屆要拚21金！」為激勵選手士氣，縣府大手筆加碼金牌獎金，從30萬元提升至35萬元，教練與選手均享同等獎勵，同時增加參賽補助與績優培訓經費，讓選手能「安心就學、全心訓練」，衝出更亮眼成績。

張麗善也透露，為迎接全運會，縣府斥資15億元打造雲林縣立田徑場，經行政院核定補助八成、約12億元，預計今發下公文。「中央的支持，讓我們如虎添翼。」她說，未來田徑場將成為中部體育發展的重要基地。她同時誠摯邀請民眾踴躍參加18日下午的開幕典禮，現場將有偶戲、白鶴陣、火舞、夜光龍與群獅共演的震撼視覺饗宴，更邀請人氣藝人登台助陣，「要讓全台看見雲林的熱情與創意！」

教育處長邱孝文指出，今年雲林代表隊陣容堅強，總計642人參賽，包括運動員448人、隊職員194人，將角逐28項競賽。從田徑名將李福恩、羽球球王李謀周，到新世代選手陳奎儒、李晴晴、鄭竹玲、蔡瀞瑢、楊睿萱，都是雲林體壇的驕傲。邱處長說：「希望他們延續拚搏精神，再創高峰，也讓榮耀回到這片土地。」

▲張麗善縣長與代表隊合影，象徵雲林地主隊誓師出征、目標21金。（圖／記者游瓊華翻攝）