地方 地方焦點

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

▲雲林縣長張麗善今授旗代表隊，勉勵選手旗開得勝，拚出地主隊榮耀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善今授旗代表隊，勉勵選手旗開得勝，拚出地主隊榮耀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

全國最大體育盛事「114全國運動會」下週五（18日）就要在雲林登場，今（14）日上午，雲林縣長張麗善親自授旗給雲林代表隊，現場旗幟飛揚、士氣高昂。張縣長以東道主之姿勉勵選手們「旗開得勝」，要用地主隊氣勢衝金奪牌，為雲林爭光。

縣長張麗善說，全運會是兩年一度的全國最高等級體育賽事，今年雲林首次主辦，意義非凡。「這面旗，代表的不只是榮耀，更是責任。」她語帶堅定地說，感謝所有教練與選手在訓練期間付出的時間、汗水與心力，「每一滴汗，都是雲林的驕傲。」

上屆112全運會，雲林縣代表隊拿下3金12銀10銅。張麗善喊出新目標「本屆要拚21金！」為激勵選手士氣，縣府大手筆加碼金牌獎金，從30萬元提升至35萬元，教練與選手均享同等獎勵，同時增加參賽補助與績優培訓經費，讓選手能「安心就學、全心訓練」，衝出更亮眼成績。

張麗善也透露，為迎接全運會，縣府斥資15億元打造雲林縣立田徑場，經行政院核定補助八成、約12億元，預計今發下公文。「中央的支持，讓我們如虎添翼。」她說，未來田徑場將成為中部體育發展的重要基地。她同時誠摯邀請民眾踴躍參加18日下午的開幕典禮，現場將有偶戲、白鶴陣、火舞、夜光龍與群獅共演的震撼視覺饗宴，更邀請人氣藝人登台助陣，「要讓全台看見雲林的熱情與創意！」

教育處長邱孝文指出，今年雲林代表隊陣容堅強，總計642人參賽，包括運動員448人、隊職員194人，將角逐28項競賽。從田徑名將李福恩、羽球球王李謀周，到新世代選手陳奎儒、李晴晴、鄭竹玲、蔡瀞瑢、楊睿萱，都是雲林體壇的驕傲。邱處長說：「希望他們延續拚搏精神，再創高峰，也讓榮耀回到這片土地。」

▲雲林縣長張麗善今授旗代表隊，勉勵選手旗開得勝，拚出地主隊榮耀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善縣長與代表隊合影，象徵雲林地主隊誓師出征、目標21金。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

10/13 全台詐欺最新數據

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

有「濁水溪兩岸信仰中心」美譽、300多年歷史的西螺福興宮，再度扛起文化重任！雲林縣政府為迎接「114西螺大橋藝陣文化祭」，今（13）日舉行宣傳記者會，現場鑼鼓喧天、戰旗飛揚，在地的西螺鳳山館先以氣勢磅礡的武術開場，掀起一陣「西螺Style」熱潮。縣長張麗善、福興宮董事長楊文鐘等人共同宣布盛會於10月25、26日震撼登場！

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」

2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

雲林民宅1F神明廳竄火！鄰居3人嚇到送醫

雲林民宅1F神明廳竄火！鄰居3人嚇到送醫

「早餐蛋白赤字」成肌少症隱形危機

「早餐蛋白赤字」成肌少症隱形危機

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

