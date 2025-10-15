　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文談2018年谷底心境　民進黨團：賴清德應有所感應

▲▼民進黨立委、民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委、民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

前總統蔡英文昨分享，2018年是她最慘的時候，許多人都質疑她只能當「一任總統」，但她告訴自己絕對不能輸，此番言論也被外界好奇，是不是說給現任總統賴清德聽的？對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（15日）表示，每一任國家元首有自己承擔的責任、面對壓力的方式，蔡英文願意分享她當年面對逆境時自處跟尋求力量的方式，包括賴清德、各級領導人、首長都應該有所感應。

前總統蔡英文14日晚間在發文，分享她近日在活動上致詞的影片，她在影片中坦言2018年（民進黨在縣市長選舉大敗）是她最慘的時候，許多人都質疑她，認為她只能當「一任總統」，但她告訴自己絕對不能輸，尤其是第一次有女性做總統，「我不能讓第一次有女性做總統就失敗」。

至於此番言論是否說給現任總統賴清德？民進黨團幹事長鍾佳濱今（15日）受訪表示，不管哪個國家，身為國家元首，肩上的責任跟壓力都相對大，大家看到前總統李登輝在自己私人日記中，描述他當時接任總統職務時經常祈禱，祈求他的宗教信仰賜予他力量。

鍾佳濱認為，每一任國家元首有自己承擔的責任、面對壓力的方式，蔡英文願意分享她當年面對逆境時自處跟尋求力量的方式，包括賴清德、各級領導人、首長都應該有所感應。

媒體也問到，怎麼看當年挑戰蔡英文的就是賴清德？鍾佳濱澄清，蔡英文談的是2018年地方選舉大敗，整個民進黨執政受到衝擊後，她作為國家元首的心境。

至於有輿論說，高雄市長陳其邁可能是2028年挑戰賴清德的人選，鍾佳濱指出，在民主政治體制下，只有集權威權的政權才有指定接班人的問題。在其他政黨或許會有，但在民主政體下，現任國家元首不會去思考、擔憂下一個國家元首的潛在候選人是誰，且民進黨有民進黨的黨內民主規章。

鍾佳濱說明，在國家體制下，總統候選人怎麼產生、當選，台灣歷年來都有明確制度，其實台灣真正要擔心的不是民主體制，也不是黨內民主能否落實，而是台灣現在的民主政黨，只要沒有被中共收買，都可能遭受中共介選。目前國民黨內選舉是否能落實台灣民主體制的黨內民主，才是真正的考驗。賴清德身為國家元首，應該捍衛的是中華民國民主憲政體制。

