「特地到新竹工作」想交往理工男！網曝勵志故事：已是竹科太太

▲妹妹想找優質理工男。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

竹科工程師薪水優渥令人稱羨，許多單身女子為了少奮鬥10年，都想成為所謂的「竹科太太」，一名男網友表示，妹妹畢業於英文系，立志想進科技業擔任文職工作，工作地點選在新竹，希望可以找到優質理工男。貼文曝光，有過來人分享，朋友為了跟竹科男交往，特地到新竹咖啡廳工作，現在已成為竹科太太。

一名男網友在Dcard發文，妹妹畢業於英文系，目前正在積極尋找工作，希望能夠進入科技業擔任文職，因此選擇將求職重心放在新竹，希望可以跟優質理工男交往。妹妹對於「優質男」的定義相當直接，就是理工男，且學歷最好是頂大。

貼文曝光，有網友分享追愛的故事，「把自己放在科學園區，跟工程師結婚，目前育有兩個寶寶」、「我有個朋友，為了跟竹科男交往，特地去竹科外面的咖啡廳工作，現已成為竹科太太」、「我有個助理同事，真的是為了擇偶進來科技業的。後來也找到工程師的另一半」。

不過也有人認為，相愛容易相處難，「理工男還是優先找理工女啦，至少頻率對得上，我自己理工女都覺得跟文組溝通很累」、「緣分也很重要，近水樓台頂多增加遇見的機率，而非交往的成功率」、「找到頻率相同又合得來比較困難」、「我之前交過理組男，後期總覺得他們的邏輯理性有選擇性，不是那麼喜歡」。