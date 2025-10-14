　
社會 社會焦點 保障人權

官網遭駭換上五星旗　央廣喊告！涉案工程師遭停職

▲▼中央廣播電台。（圖／翻攝Google Map）

▲中央廣播電台官網遭駭換上五星旗，已停職涉案員工並提告。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

中央廣播電台官網9月起多次遭到駭客攻擊，首頁版頭還被置換為「五星旗」，不料案經檢警偵辦，竟查出是自己人犯案。對此，央廣發聲明表示，已將涉案員工停職處分，並委請律師追究刑責及民事賠償，後續除進一步完善資安防火牆，也將全力配合檢警偵辦。

檢警分析查扣的電磁紀錄，發現負責官網管理的網路媒體組岳姓組長、新進1年的吳姓工程師、雲端廠商黃姓主管等3人涉嫌重大，立即兵分8路展開搜索，並拘提3人，竟發現吳男等人計劃在國慶日當天再次犯案。

台北地檢署複訊3人後，將岳男請回，並以勾串滅證之虞、危害國家利益情節重大為由，聲押吳男、黃男，但法院裁定2人各以27萬、15萬元交保，檢方13日已提起抗告。

央廣指出，目前已將涉案員工停職處分，進一步完整資安防火牆，並委任律師針對涉案人涉嫌觸犯背信、毀損、妨害電腦使用等罪依法提出告訴，籲請司法檢警調機關持續偵辦，及就相關涉案人背後有無其他共犯或涉及外力因素追查到底。

央廣表示，感謝檢警積極偵辦，展現高度行動力，迅速遏止破壞國安事件發生，後續將持續全力配合檢警調查行動，追究相關刑責，期盼毋枉毋縱，打擊違法犯罪，以確保國家關鍵基礎設施之安全，捍衛央廣向國際社會發聲使命。

央廣（Rti）是由政府編列預算加上各界捐款成立的財團法人，以20種語言透過廣播、網路等平台，向國際超過140個國家播送台灣最新訊息，是《國家安全法》中，對國家安全至關重要的關鍵基礎設施。

央廣官網飄五星旗　內部工程師扮駭客

肩負為國家對世界發聲任務的中央廣播電台，從9月起多次遭到駭客攻擊，官網首頁版頭被放上五星旗，檢警追查發現，新進央廣約1年的吳姓工程師涉案，甚至計畫在國慶日當天再次犯案，台北地檢署提前在9日拘提吳男、岳姓主管與黃姓業者到案，並將吳、黃聲押，但法院裁定交保，檢方已提抗告。

