台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

▲柬埔寨當局逮捕3455名詐騙犯，其中75人涉及殺人、人口販賣等重罪 。（圖／翻攝自柬中日報，下同）

記者王佩翊／編譯

柬埔寨官方15日晚間透露，自6月27日啟動全國性反詐行動至今，短短110天內展開92次執法行動，破獲多個詐騙犯罪集團，逮捕超過3400名涉案嫌犯，其中包含來自台灣、中國大陸、越南、印尼、印度、泰國等20個國家與地區的外籍人士。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨國家打擊網路詐騙委員會秘書處最新統計指出，執法單位在全國18個省市展開92次聯合掃蕩，總計逮捕3455名嫌疑人，涉案人員包含台灣、中國大陸、越南、印尼、印度、孟加拉、泰國、南韓、巴基斯坦、尼泊爾、馬來西亞、日本、緬甸、菲律賓、寮國、喀麥隆、奈及利亞、烏干達、獅子山、蒙古以及俄羅斯公民。

更令人震驚的是，警方已將75名核心幹部移送法辦，這批主嫌涉及的罪名不僅止於網路詐騙，還包括謀殺、人口販賣等重罪。同時間，柬埔寨當局成功遣返2825名外國人，其中女性佔476人，並從人蛇集團手中救出多名受害者。

此次大規模行動源於柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）7月14日親自下令的「清剿網路詐騙」專項任務，並頒布9項嚴厲指令要求各級政府徹底執行。洪瑪內更放話警告，任何未能確實落實打擊命令的省長及相關官員，一律撤職處分。

執法過程中，警方查扣大批關鍵證物，包含數千部手機、電腦設備、護照文件等，這些證據將成為追查詐騙集團幕後主使和跨國犯罪網絡的重要線索。柬埔寨國家打擊網路詐騙委員會表示，目前正與相關國家密切合作進行後續調查。

柬埔寨官方強調，這波成果充分展現政府高層的堅定意志，以及全國執法機構的嚴密配合。委員會也重申，柬埔寨是「詐騙受害國」。