國民黨主席6候選人反對增加國防預算　綠：勿對國際釋放錯誤訊息

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席之爭熱戰正酣，18日正式投票。民進黨今（15日）批評，國民黨主席選戰是國民黨家務事，沒有意見，但沒有想到在黨內辯論的過程中，國民黨六位黨主席候選人「全部」反對增加國防預算、強化國防實力，這些危害台灣安全的主張，每個人都有權利提出質疑。國防支出的增加是要應對敵情威脅，若國民黨全黨上下只想「示弱」換取虛幻的和平，只會讓獨裁力量更加有恃無恐，並向國際釋放錯誤訊息。

民進黨列舉國民黨黨主席候選人反對國防發言，郝龍斌說「不支持國防預算達GDP5%以及台灣之盾」、鄭麗文說「不支持國防預算達GDP5%」、羅智強指「反對將國防預算增至佔GDP的5%」、張亞中說「不只反對國防預算達5%，包括3%、2.8%都反對」、蔡志弘認為「反對分裂國土帶來立即危機，國防預算達GDP的5%是不可承受之重」，卓伯源指「國防預算多寡非百分比的問題，聯合國總部遷到台灣，可望推動台海永久和平」。

民進黨指出，面對來自對岸的軍事威脅、認知作戰與外交打壓，台灣唯有強化自我防衛，才能讓國際社會相信我們有捍衛自己的決心，進而願意持續協助台灣。賴清德總統也已經在國慶演說中宣示，明年度的國防預算，按照北約標準，將超過GDP3%；也會在2030年前達到GDP5%，展現守護國家的決心。

民進黨強調，國防支出的增加，並非漫無目的，而是要應對敵情威脅，並成為發展國防產業的動力，所以要提醒國民黨，若全黨上上下下只想繼續以「示弱」換取虛幻的和平，只會讓獨裁力量更加有恃無恐，並向國際釋放錯誤訊息。