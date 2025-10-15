國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況：連跑3千公尺都可替代

記者黃翊婷／綜合報導

韓媒日前刊文指出，台灣的軍隊軍紀鬆弛、士兵素質低落，堪稱「草莓兵」，引發國內各界議論。對此，退役少將栗正傑認為，這確實是大家需要面對的事情，現今國軍新兵體能測驗，跑3000公尺都有替代項目了，而且很多武器裝備也的確是二戰時期的，連美軍看了都目瞪口呆。

▲我國國軍的軍事實力受到韓媒質疑。（圖／ETtoday資料照）

韓媒《週刊東亞》13日刊出自主國防網絡事務局長李一宇（音譯）的分析，他指出台灣目前軍事實力恐難抵禦解放軍入侵，因為面臨防禦體系脆弱、軍備老舊、國防預算占比過低、軍紀鬆弛、士兵素質低落等問題，還譏笑是「草莓兵」，一旦中國發動攻擊，若無美軍介入，「恐怕中國只是輕而易舉的勝利」。

退役少將栗正傑14日在政論節目「頭條開講」提到此事，他表示現今的新兵體能測驗標準放寬，就連跑3000公尺都有替代項目，包含可以改成5公里健走、在游泳池走800公尺、跳繩5分鐘，但沒有明確公布游泳池水深、跳繩次數等標準，所以這樣的體能測驗到底算不算合格，就交給大眾自行評斷。

栗正傑表示，他服役的時候要跑5000公尺，21分鐘內跑完算及格，現在的兵跑3000公尺，18分鐘內算及格，換成馬拉松術語就是6分速，而國軍一般的長行軍以往要求是10分鐘走1公里，現在卻是6分鐘「跑」1公里。

至於武器裝備問題，栗正傑坦言，國軍的確還有在使用二戰時期的武器裝備，他在服役期間曾遇到美軍來參觀，於是當場演示砲兵操練，結果美軍看他們拿出二戰裝備計算射向、方位，驚訝直呼「我們都是用電腦」。

栗正傑感嘆，真的不要怪韓媒說台灣軍隊武器裝備落後、像草莓兵，這些確實都是大家需要面對的事情。