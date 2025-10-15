　
大乾爹4年砸500萬約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物：精神崩潰了

▲▼日本前地下偶像、寫真女星遠月とう卡（Tootsuki Touka）。（圖／翻攝@touka_aji）

▲日本前地下偶像、寫真女星遠月とうか（Tootsuki Touka）。（圖／翻攝@touka_aji）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本前地下偶像、寫真女星遠月とうか（Tootsuki Touka）近日陷入輿論風暴，原因是她被爆曾向粉絲販售高達60萬日圓（約台幣11.8萬元）的「迪士尼約會特權」，卻隱瞞已婚身分，甚至將丈夫偽裝成工作人員同行。這起事件於2025年10月在社群平台X（原Twitter）被一名粉絲公開，貼文迅速引爆熱議，讓遠月とうか成為網友討論焦點。

根據這位「乾爹」爆料，他過去為偶像累積砸下500萬日圓（約台幣98.3萬元），最終取得與遠月とうか共遊迪士尼的約會機會。沒想到現場同行的「工作人員」實際上是偶像的丈夫，粉絲事後才驚覺自己被蒙在鼓裡，形容精神崩潰、淚灑網路。他在貼文中無奈表示，「原來我只是夫婦NTR約會的陪襯，連三人份的費用都自己全包」，更直言這種隱瞞婚姻、收高額金錢辦約會的行為，根本就是欺詐。

▲▼日本前地下偶像、寫真女星遠月とう卡（Tootsuki Touka）。（圖／翻攝@touka_aji）

▲▼遠月とうか被爆出已婚。（圖／翻攝@touka_aji）

▲▼日本前地下偶像、寫真女星遠月とう卡（Tootsuki Touka）。（圖／翻攝@touka_aji）

事件爆發後，網友紛紛痛批遠月とうか「背叛粉絲」、「消費感情」，認為她利用粉絲信任大賺一筆。許多留言指出，「如果知道已婚誰還會花60萬日圓參加這種活動」、「幻想被徹底打碎」。更有粉絲直呼，偶像不僅情感欺騙，連拍照、互動都明顯疏遠，讓人感到失落和心寒。

隨著輿論持續發酵，遠月とうか本人也在社群平台X發聲回應。她強調，當時自己已非偶像，而是以網紅身分參加活動，目前已和警方及律師合作處理相關問題。她呼籲粉絲不要再轉傳相關貼文，也不要對事件進行揣測性發言，希望外界能理性看待，但未針對是否已婚一事進行回應。

遠月とうか本身是栃木縣出身的多元活動者，曾任地下偶像、寫真模特及COSER，身高155公分，三圍80、55、79，外型甜美、身材纖細。過去以「Lilyscale」及「ラテラルアーク」等團體活動，近年則以自由身在社群平台展現生活，吸引大量粉絲關注。

▲▼日本前地下偶像、寫真女星遠月とう卡（Tootsuki Touka）。（圖／翻攝@touka_aji）

▲▼日本前地下偶像、寫真女星遠月とう卡（Tootsuki Touka）。（圖／翻攝@touka_aji）

關鍵字：

偶像婚姻詐欺日本女星熱議社群平台

