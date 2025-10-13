　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營踢爆柏油山！賴瑞隆會勘遭提問卻「落跑」　畫面曝光網友酸爆

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港大坪頂山坡地保護區被藍營議員許采蓁踢爆有「柏油山」，在國民黨今（13日）下午會勘前夕，前鎮小港選區的立委賴瑞隆昨日低調前往勘查。然而，遇媒體上前提問時，賴瑞隆卻未回答問題，快速離開，畫面曝光後遭國民黨高雄市黨部發言人質疑「落跑」。對此，賴瑞隆則在FB粉專強調，「要求政府做好各項工作，我們的態度始終不變。」

▲▼空拍曝光！高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」　怪手還持續開挖。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲空拍曝光！高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼藍營踢爆柏油山！賴瑞隆急會勘挨轟「落跑」　畫面曝光網友酸爆。（圖／中天新聞提供）

▲▼藍營踢爆柏油山！賴瑞隆急會勘不給問，「落跑」畫面曝光。（圖／中天新聞提供）

▲▼藍營踢爆柏油山！賴瑞隆急會勘挨轟「落跑」　畫面曝光網友酸爆。（圖／中天新聞提供）

高雄市議員許采蓁踢爆，小港大坪頂山坡地遭違法開發，不只綠地全被挖空，現場更被推成「柏油山」。根據曝光的空拍圖，可以看到2020年時還有一大片綠地跟茂盛的樹木，5年後卻看到山頭被挖去大半，場域內還停放多輛卡車，最讓人氣憤的是，查閱了土地使用分區後，竟發現該處屬於保護區。

▲▼空拍曝光！高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」　怪手還持續開挖。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲遭破壞的大坪頂山坡地，經查為保護區，但現場仍有怪手持續開挖。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼空拍曝光！高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」　怪手還持續開挖。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨市黨部發言人張永杰對此近日在臉書發出「協尋公告」，點名要協尋小港立委賴瑞隆，自從許采蓁議員8日踢爆「柏油山」開始，他始終保持沈默，連一句話或一個字都惜口如金。

張永杰說，賴瑞隆身為在地的民意代表，應該是代表人民監督的角色，截至此時此刻，都沒有看到他為他的選區「柏油山」事件來發聲，甚至還只想著自己的市長選舉、發吃吃喝喝的影片，好像完全不在意他選區發生的問題？

▲▼藍營踢爆柏油山！賴瑞隆急會勘卻「落跑」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍營踢爆柏油山，質疑賴瑞隆遲遲未關心。（圖／記者賴文萱翻攝）

他狠酸，現在跟賴瑞隆當年發下豪語，要讓大坪頂成為觀光休閒新亮點的樣子，真的相差好多，歡迎大家一起來協尋這位在地的民代，希望他趕快出來幫人民發聲。

針對大坪頂柏油山事件，國民黨市議員許采蓁、邱于軒今日下午安排會勘，立委柯志恩也將出席。而沉寂近4天的選區立委賴瑞隆，昨日下午被媒體直擊終於到他選區關心，但對於媒體上前提問時，他卻火速離開。畫面曝光再遭國民黨部質疑，「為什麼看到記者就直接落跑？」

不少網友看到畫面後，紛紛留言直呼「夾著尾巴走了」、「匆匆忙忙，連滾帶爬」、「來表演落跑的嗎？」、「前兩天不是很兇在嗆柯志恩抹黑嗎？縮了？」、「大坪頂人的悲哀」。

▲▼藍營踢爆柏油山！賴瑞隆急會勘卻「落跑」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍營踢爆柏油山！賴瑞隆低調前往現場會勘。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，賴瑞隆陣營表示，尊重市府的說明及立場。後續賴瑞隆則在粉絲專頁簡短發文表示，「各界關心大坪頂的環境狀況：要求政府做好各項工作，我們的態度始終不變。」

10/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

藍營踢爆柏油山！賴瑞隆會勘遭提問卻「落跑」　畫面曝光網友酸爆

藍營踢爆柏油山！賴瑞隆會勘遭提問卻「落跑」　畫面曝光網友酸爆

