　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

顏正國生前「在片場常叮嚀1事」！正妹網紅淚憶：8月才在聊近況

▲▼ 。（圖／翻攝自程冠喬Threads、IG）

▲程冠喬曾與顏正國合作。（圖／翻攝自程冠喬Threads、IG）

記者施怡妏／綜合報導

昔日以《好小子》系列爆紅的童星出身男星顏正國，7日驚傳因肺腺癌病逝，享年僅50歲，消息一出，不僅震驚影視圈，也讓無數影迷陷入悲傷。網紅程冠喬（派派）得知噩耗後，也難掩悲傷情緒，顏正國生前常叮嚀後輩「壞路嘸某走」，兩人8月還在聊近況，如今天人永隔，直呼「我覺得我要碎掉了。」

「謝謝國哥真的帶給我很多回憶跟力量，我真的不想說：一路好走⋯」，網紅程冠喬（派派）在Threads心碎發文，貼出多張與顏正國的合照，顏正國是她小時候的偶像，因此第一次見到時心情很激動，長大後進入演藝圈，因緣際會認識顏正國，在合作過程中感受到對方的熱情與照顧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自程冠喬Threads、IG）

程冠喬提到，顏正國經常在片場分享過去的故事，也常提醒晚輩「壞路嘸某走」；兩人8月才在聊近況，LINE的聊天紀錄還有國哥的語音訊息，「我現在連聽你的聲音都需要沉澱與勇氣，太痛苦，很像失去一個親人⋯無法言語。」

程冠喬也在IG發限動，得知消息的當下，在高鐵站嚎啕大哭，從台中哭回台北，整件外套都是鼻涕眼淚，整包衛生紙都不夠用。

貼文曝光，網友也很不捨，「他也是我的偶像，人生第一部去電影院看的電影，不知不覺腦海中又浮現那首歌」、「看到這個消息的時候真的超錯愕的」、「國哥是個很正向的人，希望走得安穩」、「人生無常，小時候就很喜歡顏正國好小子系列電影，一路好走」、「7-8年級生沒有《好小子》，等於沒有童年」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iOS 26.1公測登場！10大新功能一次看
胡瓜爆離開民視「收掉《綜藝大集合》」　好友陳美鳳發聲：很尊重
空拍曝光！保護區「綠地慘變柏油山」　怪手還在挖
表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦
快訊／失聯第16天！怪手挖出砂石場老闆娘轎車　車內遺體身分確
輝達總部有機會進駐高雄？　龔明鑫：輝達跟我們說不排除其他地方
快訊／林口某雙語幼兒園遭勒令停辦
肺腺癌奪5藝人命！顏正國50歲驟逝　文英、鳳飛飛病況惡化快
快訊／顏正國老婆悲慟發聲！
幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　Ted找到6證

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹市發錢！「5000元消費金」領取資格曝　預計超過45萬人受惠

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦

顏正國生前「在片場常叮嚀1事」！正妹網紅淚憶：8月才在聊近況

OL紅眼險瞎「急性虹彩炎」誤當結膜炎　就醫驚見眼壓暴升3倍

44.5萬人次搶訂國慶高鐵票　11/7起周五3區間車改台北發車

LIVE／花蓮一天兩起「規模5地震」　氣象署最新說明

326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

「求真正落實死刑！」父被苗栗男攻擊　女兒：這種人沒有教化可能

11:33東部海域規模5地震　氣象署：為獨立事件

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

新竹市發錢！「5000元消費金」領取資格曝　預計超過45萬人受惠

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦

顏正國生前「在片場常叮嚀1事」！正妹網紅淚憶：8月才在聊近況

OL紅眼險瞎「急性虹彩炎」誤當結膜炎　就醫驚見眼壓暴升3倍

44.5萬人次搶訂國慶高鐵票　11/7起周五3區間車改台北發車

LIVE／花蓮一天兩起「規模5地震」　氣象署最新說明

326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

「求真正落實死刑！」父被苗栗男攻擊　女兒：這種人沒有教化可能

11:33東部海域規模5地震　氣象署：為獨立事件

新竹市發錢！「5000元消費金」領取資格曝　預計超過45萬人受惠

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

波多野結衣遭酸走鐘「經紀人心疼揭真相」！　曝：身心有史以來最健康

首主持就問鼎廣播金鐘3獎！　拷秋勤主唱激動到失眠

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／3人貢寮戲水！1男遭浪捲走失聯　警消搜救中

苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

Krispy Kreme「3款鬼怪甜甜圈」新上市　連3天買1盒送1盒

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

AI生成頻現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權：已聯繫財產權持有人

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

生活熱門新聞

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

顏正國肺腺癌逝！出現症狀通常已末期

街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

更多熱門

相關新聞

黃尚禾、李千娜赴靈堂悼念顏正國

黃尚禾、李千娜赴靈堂悼念顏正國

50歲資深男星「好小子」顏正國驚傳於7日因肺腺癌離世，噩耗震驚演藝圈，許多好友聞訊後都感到錯愕與不捨。與顏正國曾合作電影《少年吔》的黃尚禾、李千娜夫婦，在震驚之餘，也在8日一大早低調前往致意，表達最深的哀悼之情。

肺腺癌奪5藝人命！文英、鳳飛飛病況惡化快

肺腺癌奪5藝人命！文英、鳳飛飛病況惡化快

顏正國「上個月還在天津旅遊」　住院1周離世！網震驚

顏正國「上個月還在天津旅遊」　住院1周離世！網震驚

顏正國、小鬼《玩很大》同框畫面曝！搭肩打氣網看哭

顏正國、小鬼《玩很大》同框畫面曝！搭肩打氣網看哭

朱延平曝顏正國1個月學會後空翻

朱延平曝顏正國1個月學會後空翻

關鍵字：

顏正國程冠喬偶像病逝哀悼

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

顏正國戲裡也在中秋離世

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面