顏正國生前「在片場常叮嚀1事」！正妹網紅淚憶：8月才在聊近況

記者施怡妏／綜合報導

昔日以《好小子》系列爆紅的童星出身男星顏正國，7日驚傳因肺腺癌病逝，享年僅50歲，消息一出，不僅震驚影視圈，也讓無數影迷陷入悲傷。網紅程冠喬（派派）得知噩耗後，也難掩悲傷情緒，顏正國生前常叮嚀後輩「壞路嘸某走」，兩人8月還在聊近況，如今天人永隔，直呼「我覺得我要碎掉了。」

「謝謝國哥真的帶給我很多回憶跟力量，我真的不想說：一路好走⋯」，網紅程冠喬（派派）在Threads心碎發文，貼出多張與顏正國的合照，顏正國是她小時候的偶像，因此第一次見到時心情很激動，長大後進入演藝圈，因緣際會認識顏正國，在合作過程中感受到對方的熱情與照顧。

程冠喬提到，顏正國經常在片場分享過去的故事，也常提醒晚輩「壞路嘸某走」；兩人8月才在聊近況，LINE的聊天紀錄還有國哥的語音訊息，「我現在連聽你的聲音都需要沉澱與勇氣，太痛苦，很像失去一個親人⋯無法言語。」

程冠喬也在IG發限動，得知消息的當下，在高鐵站嚎啕大哭，從台中哭回台北，整件外套都是鼻涕眼淚，整包衛生紙都不夠用。

貼文曝光，網友也很不捨，「他也是我的偶像，人生第一部去電影院看的電影，不知不覺腦海中又浮現那首歌」、「看到這個消息的時候真的超錯愕的」、「國哥是個很正向的人，希望走得安穩」、「人生無常，小時候就很喜歡顏正國好小子系列電影，一路好走」、「7-8年級生沒有《好小子》，等於沒有童年」。