地方 地方焦點

2025黑麵琵鷺保育季10／26登場　黃偉哲邀民眾來台南賞黑琵嚐海味

記者林東良／台南報導

國際保育候鳥「黑面琵鷺」於9月已陸續飛抵台南棲息度冬，由台南市政府主辦的「2025黑面琵鷺保育季」系列活動，將於10月26日登場，市長黃偉哲15日在民治市政中心述說台南對黑面琵鷺的保育成果，並歡迎各地民眾來台南觀賞黑琵和各種冬候鳥，體驗生態旅遊，也大飽口福品嘗新鮮海產和各種地方美食。

黃偉哲表示，2025年全球黑琵族群普查總數達6988隻，其中台灣棲息4135隻，占全球近6成；台南更記錄到高達2088隻，是全球黑琵族群的三分之一，主要分布在學甲、七股與四草地區，顯示棲地優化成果顯著。他感性地說，台南的保育工作從陳唐山、蘇煥智到賴清德等歷任縣市長延續至今，成果來自公私協力與地方居民共同努力。

農業局長李芳林指出，「2025黑面琵鷺保育季」內容豐富，包括黑面琵鷺保護區巡禮、黑琵寫生比賽、吹糖人藝術展、水雉邂逅黑琵特展，以及王丁乙剪紙藝術、李家琪鋁罐創作展等，更將舉辦「黑琵親子輕旅行」，並推出尋找由黃偉哲市長親自野放的18隻黑琵活動。隨著北風吹起，越來越多黑琵族群飛抵台南，邀請大家前往七股觀賞牠們優雅的舞姿。

現場包括市議員沈家鳳、蔡育輝、陳昆和出席，立委賴惠員、林俊憲、陳亭妃服務處也派員參加。會中介紹由黃偉哲任內救治復癒後野放的18隻黑琵編號與特徵，將成為今年活動亮點之一。

