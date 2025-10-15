　
國際

川普政府開鍘！6外國人「嘲諷柯克遇刺」　國務院撤銷簽證

▲▼柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學​​活動中被槍殺。（圖／路透）

▲ 柯克在猶他谷大學​​活動中遭開槍暗殺。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院14日宣布，已撤銷6名外籍人士的美國簽證，原因是他們在社群媒體上對保守派評論員柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡發表不當評論。國務院聲明強調，「美國沒有義務款待那些希望美國人死亡的外國人」。

根據《衛報》，國務院在社群平台X發表聲明稱，「國務院將持續確認那些慶祝柯克慘遭暗殺的簽證持有者」，並公開6個「美國不再歡迎的外國人案例」，包括來自阿根廷、巴西、德國、墨西哥、巴拉圭及南非的外籍人士言論截圖。

國務院未透露當事人姓名，但從截圖內容可追蹤部分人員身分。其中一人在X留言寫道，「柯克不會被當成英雄，他只是被利用來偽裝白人民族主義運動的工具！」其他貼文則指控柯克宣揚仇外言論，「活該死掉」。

這份聲明指出，國務卿盧比歐（Marco Rubio）與總統川普將透過執行移民法來「捍衛我們的邊界、文化和公民」，「那些一邊享受美國熱情款待，一邊慶祝我們公民遇刺的外國人將被驅逐」。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）上月便曾公開呼籲社群媒體用戶檢舉批評柯克的貼文，稱他對「讚揚、合理化或輕視此事件」的言論感到厭惡，已指示相關官員採取適當行動。

川普政府此前已大幅加強監控外籍人士社群媒體言論，除要求外國訪客公開社群帳戶以供入境前審查，政府也針對參與挺巴勒斯坦抗議活動的數千名外國學生展開身分調查，甚至可能驅逐出境。

美國近幾月來已採取多項類似措施，包括驅逐批評川普的南非駐美大使、撤銷巴勒斯坦總統阿巴斯赴紐約參加聯合國大會的簽證申請，以及取消英國龐克饒舌團體Bob Vylan入境許可。政府還稱，目前正審查逾5500萬名美國簽證持有者資格。

民權團體批評，此舉明顯違反憲法第一修正案保障的言論自由權利，該權利適用於所有在美人士，非僅限於公民。美國個人權利與表達基金會（FIRE）律師費茨派垂克（Conor Fitzpatrick）聲明表示，川普政府必須停止僅因人們的觀點而懲罰他們，「最高法院已明確指出，非公民也享有言論自由權利。」

曾任歐巴馬政府國務院法律顧問的高洪株（Harold Hongju Koh）也質疑，撤銷簽證標準「極其模糊」，擔心此舉可能開創危險先例，「這是懲罰性外交權力的運用，界線在哪裡？如果下次批評總統也成為拒簽理由怎麼辦？」

白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）則為政府政策辯護，稱人民可自由行使發言權，但建議「如果沒有好話可說，最好什麼都別說」。

10/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸大使：台灣是「最具顛覆性」問題　美應停止「台灣地位未定」論

美國在台協會（AIT）日前主動提及「台灣地位未定」論，引發大陸多次反駁。大陸駐美國大使謝鋒在一場活動中再次向美國喊話稱，「台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題」，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，並要求美方停止「歪曲聯大第2758號決議」、停止散布「台灣地位未定」論。

