日本療養院驚爆命案！2名老婦「頭部噴血」慘死房間　警逮捕前員工

記者羅翊宬／編譯

日本埼玉縣鶴島市的高齡者療養院「若葉療養中心」，今（15）日上午發生離奇的死亡案件，2名年約80至90多歲的老婦倒臥在各自的房間內，頭部受傷流血，送醫後宣告死亡。警方透過現場監視器鎖定行蹤可疑的前男性員工，在市區成功逮捕該名20多歲男子。警方初步懷疑，男子涉及殺人。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，事件發生於15日凌晨5時以前、療養院4樓及5樓的房間內，2名高齡老婦被人發現意識不清且頭部出血、倒臥鮮血之中，隨即送醫搶救，但最終仍不幸宣告死亡。療養院內約有70名住民，發現異常的是當時值班的院內職員。現場監視器拍到一名可疑男子在深夜至清晨期間離開現場。

警方於同日清晨，在距離療養院約250公尺的住宅區街道上，成功逮捕涉案的20多歲男子。據了解，該名男子為療養院的前員工，接受警方偵訊時暗示殺害療養院居民，警方目前正在詳細訊問，以釐清案件全貌。

事件發生後，療養院附近引發民眾關注。鄰近便利商店店員指出，上午6時左右，現場聚集多輛警車，封鎖道路並拉起封鎖線。住在附近的70歲男性表示，平時該地區安靜安全，完全沒有聽到異常聲響，對此事件感到震驚。另一名50歲女性則表示，經常經過療養院散步，事發後感到不安，計畫外出時攜帶防身警報器。

此外，也有其他住民家屬表示，療養院管理嚴格，前往探望時必需提前預約並核對身份，住民生活區域小且可從內部上鎖。部分家屬表示，平時院內氣氛和諧，職員與住民互動良好，對此次事件感到錯愕與悲痛。

在全球各大機場紛傳行李延誤、遺失問題的同時，日本卻有一座機場靠著「零行李遺失」的驚人紀錄，穩坐世界頂尖地位。位於大阪的關西國際機場（KIX）自1994年啟用以來，整整30年沒有弄丟過一件乘客行李，成為全球航空業罕見的傳奇。

