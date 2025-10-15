蘋果執行長庫克也「收到LABUBU」了！　娃娃還拿iPhone 17 Pro

▲龍家升送給庫克LABUBU。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日現身中國上海，並出席LABUBU十週年主題展，與泡泡瑪特創辦人王寧一同參觀展。王寧向庫克贈送了標準版LABUBU玩偶作為紀念品，而設計師龍家升則特別贈送了一款，手持iPhone 17 Pro的專屬LABUBU玩偶。

▲▼三人一同看展，由左至右為龍家升、庫克、王寧。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，龍家升送給庫克的定製LABUBU，完全照著庫克的外型來設計，白色的毛色搭配黑色方框眼鏡，加上一身深色的服裝（POLO衫、牛仔褲），最大的亮點在於娃娃手上拿著橘色的 iPhone 17 Pro。庫克拿到後目不轉睛仔細看著，作者為他定製的LABUBU。

龍家升遞給庫克時表示，「希望你會喜歡。」庫克也露出微笑表示，自己很喜歡。不僅如此，龍家升在現場用iPad Pro即興繪製，庫克與LABUBU的趣味插畫，展示蘋果工具賦能藝術創作。





▲庫克的定製款LABUBU。（圖／翻攝自微博）

庫克抵達中國的首站便是LABUBU十週年主題展。他在龍家升及王寧的陪同下參觀，吸引不少人圍觀。

THE MONSTERS（LABUBU所屬系列）十週年展將登陸北京、東京、巴黎、紐約等城市。庫克造訪後，上海站預約量暴增，需提前一週搶票。王寧曾將LABUBU定位為「中國首個世界級IP」，對標Hello Kitty的百年生命週期，未來或拓展動畫、主題樂園等業態。