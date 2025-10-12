庫克65歲準備交棒？　傳蘋果CEO「頭號接班人」是他

▲庫克已經掌舵蘋果14年。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）將在11月1日迎接65歲生日，《彭博社》卻爆料蘋果正在安排接班人選，其中又以硬體工程資深副總裁特努斯（John Ternus）最被看好。

外界盛傳，庫克掌舵蘋果長達14年後，可能正在考慮退休。儘管目前尚無正式的接班計畫，但該公司一些關鍵人物被視為潛在人選。

蘋果CEO的接班人選原本是營運長威廉斯（Jeff Williams），他擔任庫克副手10年，見證了極度成功的Apple Watch發表，卻於今年7月宣布即將卸任，並於明年離開公司，讓接班布局出現重大變化。

《彭博社》科技記者古爾曼（Mark Gurman）專門報導蘋果新聞，且內容一向高度準確。他認為，如今庫克的頭號接班人選，是硬體工程資深副總裁特努斯。

特努斯自2001年加入蘋果產品工程團隊，參與幾乎所有重要產品的硬體開發，從最新一代iPhone到熱銷的AirPods都有貢獻。他2013年被提拔為副總裁，正是因為在蘋果研發自有內部晶片的任務上扮演關鍵角色。

蘋果目前在人工智慧領域相對落後，Apple Intelligence表現不佳，被預期重新聚焦硬體而非軟體創新。此時，選擇具有高科技背景的特努斯可謂明智之舉，因為他過去10年幾乎參與了蘋果每一項重大科技突破。

蘋果近期也刻意讓特努斯在產品發表會上擔任全新產品iPhone Air主講人，並且負責倫敦旗艦店的iPhone 17系列迎賓活動，被視為接班準備的公關安排與培訓。

其他潛在候選人包括軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）、全球行銷資深副總裁約斯維亞克（Greg Joswiak）、Apple Intelligence人工智慧主管詹南德里亞（John Giannandrea）。但與他們相比，50歲的特努斯具有年齡優勢，若真的雀屏中選，將與庫克接任CEO時年齡相仿，或許能為蘋果未來至少10年的領導方向鋪路。