超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

▲星星人隱藏款「溢價16倍」，超越迷你版LABUBU。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特旗下人氣IP星星人近期熱度不斷升高，其中即將推出的「美味時刻系列」還未上架，隱藏款「小熊餅乾」黃牛價已飆到929元（人民幣，下同），高出官方定價16倍。一名黃牛更指出，這波溢價已經全面超越，迷你版LABUBU的黃牛市場。

據《封面新聞》報導，泡泡瑪特即將推出的「星星人美味時刻系列」未發先熱，隱藏款「小熊餅乾」毛絨掛件在二級市場溢價高達16倍，全面超越此前大熱的迷你版LABUBU系列。有黃牛指出，泡泡瑪特整體熱度持續降溫，溢價範圍有限且持續時間或許不長。

▲隱藏款「小熊餅乾」溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

一名買家張小姐表示，「根本搶不到，隱藏款『小熊餅乾』在得物上，已經掛到929元了，但還有超3000人點擊『想要』。」星星人「美味時刻系列」官方售價僅59元的盲盒，正式發售前，二級市場成交價已升至249元，整盒價格更是從354元飆升至1499元。

得物App數據顯示，該系列中「香草脆」、「抹茶酥」、「鹹曲奇」三款成交熱度最高，溢價均超3.6倍，即便是熱度最低的「甜奶油」溢價也達3.3倍。比較近期同樣引發搶購的迷你版LABUBU系列，星星人無論在隱藏款溢價（16倍對12.5倍）還是整盒溢價（4.2倍對2倍）上，均全面超越。

收藏家張先生指出，「星星人就是下一個LABUBU，但溢價更突出且穩定，從8月『好夢氣象局系列』發售時，平台一度卡頓的情況看，星星人已建立起穩定的粉絲基礎。」

▲星星人新品「美味時刻系列」。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特，上同）

張小姐指出，星星人會暴紅還有一個原因，就是價格相對合理，「泡泡瑪特主打一個聽勸，用以前同樣的價格現在可以買2個，太划算了。」

資料顯示，星星人由一群小小星星組成，共同講述關於勇氣、思念和愛的故事。品牌行銷專家分析，「星星人透過系列化產品，構建了一個完整的宇宙觀，讓消費者不只是購買產品，更是購買一種情感寄託和社交資本。」

公開資料顯示，身為泡泡瑪特2024年新簽約的IP，星星人已成為旗下成長最快的新銳IP之一，上半年實現營收3.9億元。從8月的「好夢氣象局系列」到如今的「美味時刻系列」，星星人展現了持續的爆款製造能力，前一系列端盒成交價達1511元，溢價3.2倍，隱藏款「好運天天來」價格曾高達758元，溢價近10倍，目前仍維持5.5倍溢價。