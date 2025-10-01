　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

▲星星人隱藏款「溢價16倍」，超越迷你版LABUBU。（圖／翻攝自微博）

▲星星人隱藏款「溢價16倍」，超越迷你版LABUBU。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特旗下人氣IP星星人近期熱度不斷升高，其中即將推出的「美味時刻系列」還未上架，隱藏款「小熊餅乾」黃牛價已飆到929元（人民幣，下同），高出官方定價16倍。一名黃牛更指出，這波溢價已經全面超越，迷你版LABUBU的黃牛市場。

據《封面新聞》報導，泡泡瑪特即將推出的「星星人美味時刻系列」未發先熱，隱藏款「小熊餅乾」毛絨掛件在二級市場溢價高達16倍，全面超越此前大熱的迷你版LABUBU系列。有黃牛指出，泡泡瑪特整體熱度持續降溫，溢價範圍有限且持續時間或許不長。

▲隱藏款「小熊餅乾」溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲隱藏款「小熊餅乾」溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

一名買家張小姐表示，「根本搶不到，隱藏款『小熊餅乾』在得物上，已經掛到929元了，但還有超3000人點擊『想要』。」星星人「美味時刻系列」官方售價僅59元的盲盒，正式發售前，二級市場成交價已升至249元，整盒價格更是從354元飆升至1499元。

得物App數據顯示，該系列中「香草脆」、「抹茶酥」、「鹹曲奇」三款成交熱度最高，溢價均超3.6倍，即便是熱度最低的「甜奶油」溢價也達3.3倍。比較近期同樣引發搶購的迷你版LABUBU系列，星星人無論在隱藏款溢價（16倍對12.5倍）還是整盒溢價（4.2倍對2倍）上，均全面超越。

收藏家張先生指出，「星星人就是下一個LABUBU，但溢價更突出且穩定，從8月『好夢氣象局系列』發售時，平台一度卡頓的情況看，星星人已建立起穩定的粉絲基礎。」

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲▼泡泡瑪特星星人未售隱藏款溢價16倍。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特）

▲星星人新品「美味時刻系列」。（圖／翻攝自微博／泡泡瑪特，上同）

張小姐指出，星星人會暴紅還有一個原因，就是價格相對合理，「泡泡瑪特主打一個聽勸，用以前同樣的價格現在可以買2個，太划算了。」

資料顯示，星星人由一群小小星星組成，共同講述關於勇氣、思念和愛的故事。品牌行銷專家分析，「星星人透過系列化產品，構建了一個完整的宇宙觀，讓消費者不只是購買產品，更是購買一種情感寄託和社交資本。」

公開資料顯示，身為泡泡瑪特2024年新簽約的IP，星星人已成為旗下成長最快的新銳IP之一，上半年實現營收3.9億元。從8月的「好夢氣象局系列」到如今的「美味時刻系列」，星星人展現了持續的爆款製造能力，前一系列端盒成交價達1511元，溢價3.2倍，隱藏款「好運天天來」價格曾高達758元，溢價近10倍，目前仍維持5.5倍溢價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話
大中計！9局滿壘無人出局竟沒得分　洋基創難堪紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

金正恩給習近平賀電曝光！　這點顯示中朝關係升溫

屈公病大爆發！江門發告全體市民書：不配合防疫將嚴肅處理

新發現：月球表面水分布特徵　太陽風和撞擊翻耕是關鍵

全球黃金開採業最大規模IPO　陸紫金黃金上市首日漲逾68％

現實版「長髮公主」！　22年留2公尺　340萬也買不動：怕以後漲價

前中國證監會主席易會滿　政協委員資格遭撤

陸規定酒店「電視開機播央視」　強調須「直接全螢幕」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

金正恩給習近平賀電曝光！　這點顯示中朝關係升溫

屈公病大爆發！江門發告全體市民書：不配合防疫將嚴肅處理

新發現：月球表面水分布特徵　太陽風和撞擊翻耕是關鍵

全球黃金開採業最大規模IPO　陸紫金黃金上市首日漲逾68％

現實版「長髮公主」！　22年留2公尺　340萬也買不動：怕以後漲價

前中國證監會主席易會滿　政協委員資格遭撤

陸規定酒店「電視開機播央視」　強調須「直接全螢幕」

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

快訊／台股收盤大漲162.37點　台積電漲20元至1325

紫毛衣＋紫長褲就可以「很法國」　張榕容穿ba＆sh用靴子打破溫柔

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

黑松攜臺大、順天堂簽食養方產品開發MOU　跨領域開發產品

周杰倫「周遊記3」嘉賓超狂！　突鬆口「新專輯進度」粉嗨炸

美台關係陷困境！台灣恐重啟核武討論　專家曝「最務實」是這招

韓國給旅行團免簽後　陸客去首爾爆買這些東西

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

大陸熱門新聞

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

搶椅子遊戲真實版？ 陸學校宿舍9人睡8張床！老師稱：這樣最公平

廣東順德發現首例「鑽石血」 比「熊貓血」「恐龍血」還稀有百倍

現實版「長髮公主」！　22年留2公尺秀髮

林佳龍訪華沙　陸外交部：唯恐世界不亂

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

緬北詐騙家族明家39人大審 一審結果出爐：11人死刑、5人死緩

陸規定酒店「電視開機播央視」

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

陸發布聯大2758號決議立場文件：不存在「兩個中國」、「一中一台」

更多熱門

相關新聞

「貓貓蟲咖波」郵票商品開賣瘋搶　全台6間主題郵局變打卡熱點

「貓貓蟲咖波」郵票商品開賣瘋搶　全台6間主題郵局變打卡熱點

中華郵政跨界聯名貓貓蟲咖波，推出療癒系「貓貓蟲咖波郵票小全張」、「咖波悠 郵好日子」聯名商品，吸引民眾搶購，有民眾一早8時許就出現在北門郵局排隊，部分商品現場庫存一開賣就完售，預計咖波商品將創下2千萬元業績；另中華郵政也打造6處「咖波郵局」，將成新打卡熱點。

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

Labubu變身Moynat怪獸限量包

Labubu變身Moynat怪獸限量包

Lisa合照真人版Labubu！　「驚恐摀嘴」全被拍

Lisa合照真人版Labubu！　「驚恐摀嘴」全被拍

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

關鍵字：

泡泡瑪特星星人IPLABUBU拉布布

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面