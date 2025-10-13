比過年熱鬧！白沙屯媽祖首來竹北「後跟著1輛車」 信徒驚：超難得

▲歷史性一刻，白沙屯媽祖首次來到當地賜福。（圖／翻攝白沙屯拱天宮，下同）



白沙屯拱天宮媽祖首度來到竹北，在昨（12日）圓滿成功，進香活動受到市民一致稱讚，甚至直言比過年還熱鬧！一名當地網友直言，完全看不到有鬧事份子，也讓人見識到「不是什麼神明活動」都討人厭，進香過程非常祥和。文章曝光後，網友更震驚直呼，「第一次看到進香隊伍，後面還有帶著垃圾車的」。

一名網友在Threads表示，這次白沙屯媽祖來竹北進香，讓這個雙十國慶日非常熱鬧又意義非凡，讓他不禁發問「這種創意到底誰想的？」

原PO繼續說道，這也讓人見識到「不是什麼神明活動」都討人厭的，進香過程中沒有89惹事生非，真的是一片祥和的感覺，這是非常難得的宗教文化體驗。

網友也紛紛大讚，「這次完全沒有89，都是長輩和家庭、一般追隨者，路人都很親切，鑽轎時還跟信徒聊了很久，道別前還和她們合照說加油，這些經驗都是非常難得的」、「只有一群熱血的香燈腳跟滿滿的人情味」、「這才是我每年都跟隨的原因，因為自律」、「歡迎明年一起瘋媽祖」、「竹北終於活起來了」。

不少網友更驚訝的是，「這次竹北市公所出了大力，我第一次看到進香隊伍，後面還有帶著垃圾車的」、「有隨行的垃圾車和回收車，現場也看到蹲在地上把細小垃圾撿起來的志工」、「重點大家超有秩序跟公德心，路上沒看到亂丟垃圾」、「真的沿路都沒有看到亂丟垃圾的人，只有一群熱血的香燈腳跟滿滿的人情味」。

