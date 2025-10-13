　
比過年熱鬧！白沙屯媽祖首來竹北「後跟著1輛車」 信徒驚：超難得

▲▼ 。（圖／翻攝白沙屯拱天宮粉專）

▲歷史性一刻，白沙屯媽祖首次來到當地賜福。（圖／翻攝白沙屯拱天宮，下同）

網搜小組／劉維榛報導

白沙屯拱天宮媽祖首度來到竹北，在昨（12日）圓滿成功，進香活動受到市民一致稱讚，甚至直言比過年還熱鬧！一名當地網友直言，完全看不到有鬧事份子，也讓人見識到「不是什麼神明活動」都討人厭，進香過程非常祥和。文章曝光後，網友更震驚直呼，「第一次看到進香隊伍，後面還有帶著垃圾車的」。

一名網友在Threads表示，這次白沙屯媽祖來竹北進香，讓這個雙十國慶日非常熱鬧又意義非凡，讓他不禁發問「這種創意到底誰想的？」

原PO繼續說道，這也讓人見識到「不是什麼神明活動」都討人厭的，進香過程中沒有89惹事生非，真的是一片祥和的感覺，這是非常難得的宗教文化體驗。

▲▼ 。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲▼ 。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

▲國慶連假竹北人瘋媽祖，信眾非常有秩序。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）

網友也紛紛大讚，「這次完全沒有89，都是長輩和家庭、一般追隨者，路人都很親切，鑽轎時還跟信徒聊了很久，道別前還和她們合照說加油，這些經驗都是非常難得的」、「只有一群熱血的香燈腳跟滿滿的人情味」、「這才是我每年都跟隨的原因，因為自律」、「歡迎明年一起瘋媽祖」、「竹北終於活起來了」。

不少網友更驚訝的是，「這次竹北市公所出了大力，我第一次看到進香隊伍，後面還有帶著垃圾車的」、「有隨行的垃圾車和回收車，現場也看到蹲在地上把細小垃圾撿起來的志工」、「重點大家超有秩序跟公德心，路上沒看到亂丟垃圾」、「真的沿路都沒有看到亂丟垃圾的人，只有一群熱血的香燈腳跟滿滿的人情味」。

▲▼白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼儘管空間略顯狹窄，鑾轎還是罕見爬樓梯上到胡漢龑豪宅二樓。

▲▼白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

拜觀音、媽祖省悟了　韓國瑜：盼國會改革來謀求清明、司法公正政府

拜觀音、媽祖省悟了　韓國瑜：盼國會改革來謀求清明、司法公正政府

今（10日）是114年國慶日，立法院長韓國瑜表示，他從小拜觀音跟媽祖，拜幾十年後，有一天反省覺悟，老祖宗早用智慧告訴我們，「風調雨順看老天爺，國泰民安靠自己」。接著，韓拋出，在追求民主自由的道路上，絕對不能讓台海發生戰爭，也不能繼續放任黨派之間永無休止的惡鬥，也希望對美關稅談判能順利，期待能夠透過更進一步的國會改革、政黨間可能的合作，為2300萬國人同胞謀求一個政治清明、司法公正、用人唯才、以民為先的全民政府。

被騙1168萬　父親節離家中秋成紅衣屍

被騙1168萬　父親節離家中秋成紅衣屍

「28年竹北家樂福」10月底掰了　網嘆：真該好好整理

「28年竹北家樂福」10月底掰了　網嘆：真該好好整理

高雄小港沿海二路驚見天坑　疑垃圾車重壓釀禍

高雄小港沿海二路驚見天坑　疑垃圾車重壓釀禍

粉紅超跑三神合體南投　信眾迎駕兼送暖花蓮

粉紅超跑三神合體南投　信眾迎駕兼送暖花蓮

