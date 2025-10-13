吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮辱

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉多次於政論節目和直播上評論民進黨團總召柯建銘，他還聲稱，柯建銘不辭黨團幹部原因是開銷很大，且愛打麻將，導致負債累累等。對此，柯建銘今（13日）晚間表示，吳子嘉多次於直播中指涉的內容均屬不實捏造，絕不姑息，已於10月3日提出加重誹謗及公然侮辱之告訴。

吳子嘉過去聲稱，柯建銘在大罷免後不辭黨團幹部的原因是柯建銘開銷很大，喜歡打麻將，打一底30萬的麻將，30萬底對岔，對岔就是90萬底，一場麻將輸贏5、6百萬，負債累累，若不當總召，債主馬上就會上來。

對此，柯建銘今（13日）晚間突然發布聲明宣布，關於吳子嘉多次於直播中對本人之指涉內容，均屬不實捏造，顯係蓄意散播謠言、製造社會紛擾，本人絕不姑息，已於10月3日，向台北地方檢察署提出加重誹謗及公然侮辱之告訴，特此嚴正聲明。

從柯建銘PO出的刑事告訴狀中的「犯罪事實」欄位中寫到，告訴人（柯建銘）擔任我國多屆立法委員，為民主進步黨立法院黨團總召集人、創黨黨員之一，長期參與我國民主化與法治進程，並致力推動立法院改革與政務合作，於我國具有高度生育及名望。

犯罪事實欄位提到，被告為美麗島電子報董事長，作為新聞從業人員，本應善盡媒體之天職，本持客觀立場，合理查證事實證據，理性評論時事。然被告長期以新聞媒體知名，行侵害他人名譽之實，於網路直播節目上公然侮辱或誹謗他人。

▼民進黨團總召柯建銘提告《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）