政治

吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮辱

▲▼民進黨黨團總召柯建銘出席中國國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉多次於政論節目和直播上評論民進黨團總召柯建銘，他還聲稱，柯建銘不辭黨團幹部原因是開銷很大，且愛打麻將，導致負債累累等。對此，柯建銘今（13日）晚間表示，吳子嘉多次於直播中指涉的內容均屬不實捏造，絕不姑息，已於10月3日提出加重誹謗及公然侮辱之告訴。

吳子嘉過去聲稱，柯建銘在大罷免後不辭黨團幹部的原因是柯建銘開銷很大，喜歡打麻將，打一底30萬的麻將，30萬底對岔，對岔就是90萬底，一場麻將輸贏5、6百萬，負債累累，若不當總召，債主馬上就會上來。

對此，柯建銘今（13日）晚間突然發布聲明宣布，關於吳子嘉多次於直播中對本人之指涉內容，均屬不實捏造，顯係蓄意散播謠言、製造社會紛擾，本人絕不姑息，已於10月3日，向台北地方檢察署提出加重誹謗及公然侮辱之告訴，特此嚴正聲明。

從柯建銘PO出的刑事告訴狀中的「犯罪事實」欄位中寫到，告訴人（柯建銘）擔任我國多屆立法委員，為民主進步黨立法院黨團總召集人、創黨黨員之一，長期參與我國民主化與法治進程，並致力推動立法院改革與政務合作，於我國具有高度生育及名望。

犯罪事實欄位提到，被告為美麗島電子報董事長，作為新聞從業人員，本應善盡媒體之天職，本持客觀立場，合理查證事實證據，理性評論時事。然被告長期以新聞媒體知名，行侵害他人名譽之實，於網路直播節目上公然侮辱或誹謗他人。

▼民進黨團總召柯建銘提告《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

▲▼民進黨團總召柯建銘提告《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

李珠珢寫真才出包...「簽書會也宣布取消」
快訊／象猿台灣大賽賽程出爐！
吳子嘉爆打麻將欠千萬賭債！柯建銘不忍了　提告加重誹謗、公然侮
輝達北士科T17、T18地上權　台新新光金證實「收到市府來函
快訊／桃猿締造奇蹟　闖進隊史第12度台灣大賽
快訊／道瓊開盤拉400點　台積電ADR漲超4%
台中女工程師全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵

政治

政治

繼《美麗島電子報》「2025年8月國政民調」賴清德的民調重挫後，日前《台灣民意基金會》公布的民調，賴清德的聲望也只有32.7％，賴清德的民調低迷已經成了路人皆知的台灣共識，而且絲毫沒有起色和轉機。

逼宮失敗！柯建銘保住大位　林濁水：總召勝、總統+民進黨敗

逼宮失敗！柯建銘保住大位　林濁水：總召勝、總統+民進黨敗

懶人包／柯建銘輕舟已過萬重山！　8月逼宮大戲今終落幕　

懶人包／柯建銘輕舟已過萬重山！　8月逼宮大戲今終落幕　

柯建銘確定做滿任期1年　徐國勇未帶改選連署書：黨團自主就是這樣

柯建銘確定做滿任期1年　徐國勇未帶改選連署書：黨團自主就是這樣

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

柯建銘吳子嘉

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

