生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

59歲骨科醫生騎自行車車禍亡　苗栗為恭醫院沉痛發聲明

▲▼為恭醫院沉痛聲明　外科部主任劉達仁醫師不幸辭世。（圖／為恭醫院提供）

▲59歲劉姓醫師12日車禍離世，為恭醫院沉痛發布聲明。（圖／為恭醫院提供／下同）

記者楊永盛、趙蔡州／苗栗報導

新竹縣新豐鄉12日發生死亡車禍，59歲劉姓醫師騎單車行經台61線坡仔頭路段時，不明原因追撞前方停等紅燈的車輛，送醫後傷重不治。為恭醫院14日傍晚沉痛證實，醫院骨科主任兼外科部主任劉達仁醫師因交通事故不幸辭世，院方全體同仁深感震驚與哀慟，也對死者家屬表達最深切的關懷與慰問。

苗栗為恭醫院14日表示，劉達仁主任任職本院超過22年，期間擔任外科部主任及外傷科主任，醫術精湛、敬業盡責，長年投入骨科臨床照護與醫學教育工作，為苗栗地區民眾帶來無數福祉，更在2023年帶領為恭醫院外傷小組緊急醫療認證「重大外傷審查」全數達標，取得重度級緊急醫療評定，為醫院急重症醫療量能奠定重要基礎，貢獻卓著。

▲▼為恭醫院沉痛聲明　外科部主任劉達仁醫師不幸辭世。（圖／為恭醫院提供）

為恭醫院悲痛說，劉主任待人謙和、認真負責，深受病患信賴與同仁敬重，是為恭醫療團隊的重要支柱與典範，事故發生後，院方第一時間成立緊急應變小組，協助家屬處理後續事宜，並完成院內骨科門診及手術等支援與醫師調度，確保醫療服務不中斷。

回顧事件，劉姓醫生12日上午騎自行車從台北南下，中午12時40分左右行經台61線坡仔頭路段時，撞上前方正在停等紅燈、由30歲蔡姓駕駛開的廂型貨車。由於撞擊力道猛烈，連自行車骨架都斷了，他的安全帽也破裂，當場失去呼吸心跳，送醫後於下午1時許宣告不治。

檢警針對劉男遺體進行相驗，發現劉男臉部滿是嘔吐物，疑似因頸椎受損致嘔吐物阻塞呼吸道，血液中二氧化碳濃度也高於正常值，將擇日進行解剖，要進一步確認確切死因。

【賴清德秒蹲地】婦人在總統面前昏倒！賴醫師登場

