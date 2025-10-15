德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

▲德克士脆皮炸雞推出萬聖節限定「黑金系列」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節快到了，美式炸雞品牌「德克士脆皮炸雞」打造2款期間限定新品，把經典美味全換上應景黑金新裝，包括黑色漢堡包、黑色脆皮手槍腿等，10月16日起至10月31日限時16天開賣。

▲黑金咔滋雞腿堡超吸睛。

德克士萬聖節「黑金系列」來了，首推「黑金咔滋雞腿堡」，厚實雞腿排包裹著以獨家可可粉調製成的粉漿，打造成黑金外層，表面更撒上特製辛香薑黃粉增添香氣，再搭配鬆軟黑色麵包、濃郁起司及清爽生菜，優惠價149元；「黑金脆皮手槍腿」則同樣裹上以可可粉製成的粉漿下鍋油炸，每一口都能吃到酥脆外皮、多汁內裡的口感，優惠價165元。

同步推出3款萬聖節組合餐，「黑金咔滋雞腿堡套餐」內含黑金咔滋雞腿堡1顆+中份咔滋脆皮薯霸1份+中杯百事可樂1杯，優惠價199元；「黑金脆皮手槍腿套餐」內含黑金脆皮手槍腿1隻+中份咔滋脆皮薯霸1份+中杯百事可樂1杯，優惠價215元。

以及「黑金萬聖節派對餐」，內含黑金咔滋雞腿堡1顆+黑金脆皮手槍腿1隻+咔滋啃骨雞+紫金QQ球+咔滋洋蔥圈+可樂3杯，特價369元，較原價可享64折。

歡慶新品上市，期間凡購買萬聖節限定任一黑金系列商品，並於櫃檯結帳時大喊「不給糖就搗蛋」，即可獲得限量聯名小小兵周邊1個，款式隨機，送完為止。

另外，瞄準台人熱愛吃麻辣臭豆腐、麻辣火鍋，SUBWAY近日也推出全新「辣豆瓣嫩牛潛艇堡」，選用紅辣椒、豆瓣醬、花椒、熟花椒等辛香料以大火爆香、慢火焙炒，再結合原塊牛肉，讓每一塊肉都完整吸附麻辣醬汁，6吋售價159元、12吋286元；金門與澎湖地區6吋售價則為164元、12吋295元。

業者更曝光黃金組合吃法，推薦以蜂蜜燕麥麵包為基底，微甜口感更能襯托出辣豆瓣的香麻風味，最後加入烤過的青椒、洋蔥以及新鮮生菜平衡整體風味。