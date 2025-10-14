表揚清潔隊員　饒慶鈴宣布明年發放每人1千元禮金

▲清潔隊員節表揚環境守護英雄。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「感謝每一位為台東之美辛勤付出的雙手！」台東縣政府環境保護局於14日舉辦「114年清潔隊員節暨表揚典禮」，縣長饒慶鈴親自出席頒獎，向全縣清潔人員致上最高敬意。今年典禮共表揚17位優秀清潔隊員、22個環境清潔績優單位、6個孳生源防治績優鄉鎮及54座優良公廁。其中，池上鄉以穩定且卓越的環境管理表現，再度蟬聯鄉鎮組最高榮譽，勇奪「16連霸」佳績。

饒慶鈴表示，清潔隊員是維繫城市運作的無名英雄，他們在颱風過後、節慶活動與日常清運中默默付出，讓台東維持整潔與秩序。她特別指出，今年台東清潔隊不僅肩負本地任務，七月時更南下嘉義協助丹娜絲颱風災後重建，十月又三度北上花蓮光復支援災區，「他們是台東的驕傲，也是守護台灣的力量。」為感謝基層辛勞，縣府已編列預算，明年將首度發放全縣約600位清潔隊員每人1,000元禮金，作為感謝與鼓勵。

饒慶鈴也談到，今年公廁評比新增「平權友善典範獎」與「職人榮耀獎」，象徵公共空間不僅要乾淨，更要體現尊重、包容與多元的理念。她強調，未來縣府將持續串聯社區、企業與公部門，讓環境保護不再只是公部門的工作，而是一種全民生活態度，共同打造具韌性與溫度的城市。

環保局指出，目前全縣列管公廁約927座，今年評鑑前已完成全面盤點，並邀請專家實地評分，從整潔度、管理效能、綠美化、標示設施與節水節電創新等多面向檢視，共有83座公廁表現優異。為呼應性別友善與職人精神，今年首次納入「性別友善」與「清潔職人」兩大獎項，肯定清潔人員專業提升與空間友善化努力。

其中，「平權友善典範獎」由金峰鄉新興村辦公室奪得第一名，東管處水往上流遊憩區與都歷遊客中心分別獲得第二名與第三名；「職人榮耀獎」則由台東原生應用植物園潘昱晴、台東航空站林昕瑜與南橫天龍公廁江志明獲得。

此外，今年元宵節遶境期間，各宮廟主動在展演車上設置菸蒂收集桶，由隨行人員協助回收，引導信眾落實「菸蒂不落地」，展現民俗文化與環境保護共融的新典範。環保局特別頒發感謝狀予忠雲宮、忠善堂、天后宮、豐安宮、北極殿、玄武堂、邯鄲堂、南安堂及劉部堂等九間宮廟，以感謝他們的響應與實際行動。

本屆獲選為114年台東縣優良清潔隊員的17位人員分別為：李培銘、劉俊辰、胡孝忠、廖益鋒、林祺斐、孫莉斐、黃王林霧、陳忠義、曾鵬元、潘一田、邱泰元、黃建成、李睿則、陳志峰、林聖良、柯証尹及曾國恩。這些默默奉獻的清潔人員，正是維繫台東城市美麗與環境永續的真正英雄。