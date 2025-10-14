　
地方 地方焦點

響應國際減災日　台東社區共同守護卑南溪清新空氣

▲台東社區共同守護卑南溪清新空氣。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東社區共同守護卑南溪清新空氣。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為響應2025年「國際減災日」精神，台東縣政府以「投資韌性、減少災害」為主軸，陸續於10月2日在卑南鄉利吉社區，以及13日在關山鎮里壠里社區舉辦「卑南溪河川揚塵巡守教育訓練」，邀請居民共同參與，提升地方防災意識與自我保護能力，並建立社區巡守協力網絡，攜手守護家園與清新空氣。

台東縣政府指出，河川揚塵長年影響居民生活品質，此次教育訓練除加強防災與減災知識，也推動「社區自助、鄰里互助、政府支持」的合作模式，落實全民參與，營造具韌性的生活環境。縣府強調，防災與減災不僅是政府的責任，更需要社區、團體與每位居民的共同投入，唯有將減災觀念融入日常生活，才能累積社區的韌性資本，使台東在面對環境挑戰時更具應變能力。

環保局表示，課程內容涵蓋卑南溪揚塵現況與影響、防制作為與日常應對措施、空氣品質查詢方式及巡守通報流程等，透過居民巡視與即時通報，能更精準掌握河床裸露與揚塵狀況，並結合監測數據，建立風速、風向與裸露地面積對應的風險資料，作為後續防制參考。

為確保巡守安全，環保局特別提供口罩、毛巾、護目鏡及反光背心等物資，讓居民在巡視過程中兼顧安全與健康。未來將持續推動巡守培訓與防災宣導，並提供必要的物資與專業支援，與社區共同守護台東的空氣品質與健康生活。

環保局提醒，目前正值東北季風盛行季節，卑南溪沿岸的揚塵風險升高，民眾應密切關注氣象預報與空氣品質資訊，颱風或強風期間避免長時間在戶外活動；若必須外出，請配戴口罩並緊閉門窗，以減少揚塵入室。民眾也可下載「揚塵一把罩」APP，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/），即時掌握最新空氣品質資訊，及早採取防護措施，守護健康與安全。

台東縣太麻里鄉幼兒園近日舉辦一場別開生面的校外參訪活動，孩子們化身「小小巡警」，走上街頭進行交通安全宣導，並實地造訪轄區派出所，體驗警察的日常勤務。可愛的身影成為街頭最溫馨的風景，也為社區注入滿滿的笑聲與活力。

