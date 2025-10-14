台東縣全運會代表隊授旗啟程　饒慶鈴勉勵選手再創佳績

▲台東縣代表隊授旗啟程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

每兩年舉辦一次的全國運動會是國內最高規格的綜合性體壇盛事，114年全國運動會將於10月18日起一連六天在雲林縣登場。台東縣代表隊14日舉行授旗典禮，由縣長饒慶鈴親自授旗，期勉選手在賽場上全力以赴，為自己與台東爭取最高榮耀。截至目前，台東隊已在本屆賽事奪得1金3銅佳績，其中男子競技體操隊更締造隊史首面團體銅牌，展現亮眼實力。

授旗典禮上午於縣府廣場舉行，饒縣長親自主持，台東縣體育會理事長陳銘風、縣府教育處長蔡美瑤、體健科長林邦遠及各單項領隊、教練等人一同參與。饒縣長致詞時表示，全運會是國內項目最多、規模最大的體育賽事，能代表台東出賽，象徵選手們在各自領域的傑出表現與不懈努力。她勉勵選手秉持「拚戰到底、永不放棄」的精神，全力以赴，並提醒大家在競技過程中務必注意安全與防護，健康平安地完成比賽。

儀式中，饒縣長將象徵榮耀與責任的縣旗授予體操選手游朝偉，由角力選手王紹文擂鼓助陣，現場氣氛熱烈。選手們在振奮人心的鼓聲中揮舞縣旗，展現蓄勢待發的決心。隨後，縣府團隊與代表隊成員在大廳合影留念，並相約「雲林見」，為台東健兒加油打氣。

教育處指出，本屆全運會將於10月18日至23日在雲林縣舉行，台東縣代表隊共有約300名隊職員參賽，陣容堅強，涵蓋舉重、角力、柔道、田徑、游泳、射擊、射箭、體操、軟式網球、拳擊、輕艇、桌球、足球、擊劍及現代五項等多項競技項目，展現台東多元且深厚的運動能量。其中，連續三屆為台東奪金的舉重女將郭婞淳，也將再度披縣旗出征。

截至目前，台東代表隊已斬獲1金3銅佳績，射擊女子50公尺步槍三姿個人賽由朱嬿儒奪金；射擊男子10公尺空氣手槍個人賽金利偉華、競技體操男子吊環決賽陳智郁及男子團體賽皆拿下銅牌。特別的是，陳智郁為台東大學體育系副教授，與教練游朝偉攜手帶領大武國中的蔡奕軒、黃彥章、沈珉勳及古珉憲等小將，成功為台東摘下隊史首面團體銅牌，意義非凡。

教育處表示，縣府將持續推動體育基礎建設與校園運動發展，並結合在地企業力量，完善選手培訓與銜接制度，厚植台東的運動實力，打造更優質的訓練環境。縣府也呼籲鄉親共同為選手加油，凝聚全縣力量，見證台東健兒在全運賽場上發光發熱、為榮譽而戰的光榮時刻。