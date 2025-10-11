連假第2天還有出遊潮　公路局公布17處易塞省道

▲今國慶連假第2天，省公路有17處易塞。（資料示意圖／公路總局第一區養護工程處）

記者李姿慧／台北報導

今天（11日）是國慶連假第二天，截至上午9點，全台省道路況大致順暢，但公路局預估白天起部分主要路段將陸續湧現車潮，共有17處路段可能出現壅塞情形。

公路局指出，主要城際道路中，台61線鳳鼻至香山路段預計下午將出現雙向壅塞，南向車流約在14時至17時達高峰，北向則可能延續至19時；同線中彰大橋北向路段則在15時至18時間較為擁擠。

與國道銜接的省道路段中，預估台64線國3中和交流道東向於上午11時至中午12時、台65線國3土城交流道南向在上午9時至下午4時易塞。中南部地區部分，台18線國3中埔交流道、台88線鳳山至五甲、台74線台中環線霧峰路段及台86線歸仁、仁德交流道等地，可能在午後至傍晚時段湧現車潮。

觀光熱門地區周邊同樣是塞車熱點。北部的台2線及台2乙線關渡至淡水路段，預估東向11時至14時、16時至20時最壅塞，西向則在傍晚後車多；台3線大溪及古坑至梅山路段，台9甲線新店至烏來，以及台21線日月潭周邊路段，也都可能在下午時段出現車流高峰。東北角的台2線福隆及萬里至大武崙路段則預估從上午一路壅塞至傍晚。

為疏導車流，公路局今日將在多處實施交通管制措施，包括台61線鳳鼻至香山段封閉部分平交路口，台68線南寮端禁止左轉台15南下，以及台9線蘇花路廊持續限制21噸以上大貨車通行，並開放大客車使用部分路肩行駛（中仁隧道除外）。

公路局提醒民眾，出發前可利用「幸福公路App」、CMS及警廣掌握即時路況與旅行時間資訊，並可依沿線指示標誌改行替代道路，以避開壅塞。